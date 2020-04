L’Ivace elabora una guia pràctica amb recomanacions per a aconseguir parcs empresarials segurs i lliures de coronavirus

Print This Post

Està dirigida a ajuntaments, entitats de gestió i associacions de titulars de polígons industrials de la Comunitat



Les mesures que recull se centren a previndre, detectar i desinfectar per a minimitzar l’impacte del virus entre les persones treballadores

L’Ivace, dependent de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, ha elaborat una guia pràctica en la qual es recullen una sèrie de recomanacions per a aconseguir parcs empresarials segurs i lliures de coronavirus.

Aquest document està dirigit a ajuntaments, entitats de gestió i associacions de propietaris de polígons industrials de la Comunitat Valenciana, als qui ja s’ha començat a remetre per a la seua difusió entre les empreses instal·lades en les àrees industrials i cadascun dels seus treballadors i treballadores.

Els parcs empresarials cobren un especial protagonisme en l’actual situació de crisi sanitària originada per la pandèmia de la Covid-19. Es tracta d’espais en els quals se situen empreses i on diàriament es concentra un important nombre de persones treballadores que acudeixen per a desenvolupar la seua faena.

El conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, ha subratllat que les àrees industrials “són clau per a l’economia de municipis i comarques i per això amb aquesta guia pràctica pretenem que continuen sent espais segurs per al desenvolupament eficient de les activitats econòmiques que en elles es desenvolupen”.

“La guia- ha continuat- ens permetrà minimitzar l’expansió del virus i vetlar per la seguretat i la salut de cadascuna de les persones que treballen als parcs empresarials, i, per extensió, de les seues famílies i de la ciutadania en general”.

Climent ha destacat que aquest document és a més “una oportunitat d’unir esforços entre administracions i un exemple de col·laboració públic- privada per a fer front al coronavirus”.

Recomanacions

Les mesures contemplades en la guia pràctica se centren bàsicament a previndre, detectar, desinfectar i en definitiva, controlar el virus en les àrees industrials de la Comunitat i minimitzar el seu impacte entre les persones que acudeixen a treballar als parcs empresarials.

El document s’estructura en dos grans apartats: un centrat en les mesures a desenvolupar per les entitats gestores, ajuntaments i associacions de propietaris i un altre referent a les accions a dur a terme per part de les empreses instal·lades en les àrees industrials.

Entre les recomanacions destaca l’establiment d’un control preventiu en els accessos a l’àrea del polígon (comprovació de la temperatura corporal), així com en els edificis i naus industrials per a previndre els contagis per coronavirus; facilitar màscares higièniques a la plantilla que acudisca en transport públic al seu lloc de treball; comprovació de la temperatura corporal del personal en l’accés; control preventiu de proveïdors i visitants i reducció de l’accés a les empreses de les persones visitants.

Així mateix, es recomana la reducció del temps d’estada en espais comuns com a menjadors, sales de reunions o aparcaments i el manteniment de la distància de seguretat o l’ús de màscares en aquests; l’establiment d’un sistema de neteja periòdica i desinfecció en edificis, instal·lacions i zones comunes i el reforç de les mesures d’higiene personal dins del centre de treball.

També contempla continuar promovent mesures de flexibilitat i teletreball en tots aquells departaments o activitats en les quals puga desenvolupar-se i la gestió de les persones de la plantilla que presenten símptomes de la Covid-19 tant en els seus domicilis com en els centres de treball.

Per a la redacció d’aquestes mesures s’ha tingut en compte el protocol elaborat per la Xarxa de Polígons Científics i Tecnològics del País Basc i la guia de bones pràctiques en els centres de treball elaborada pel Ministeri de Sanitat, (consultar ací),tot això coordinat per l’Associació Espanyola de Parcs Científics i Tecnològics, (APTE), de la qual l’Ivace és soci.