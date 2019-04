L’Ivace impulsa la mobilitat elèctrica amb ajudes de fins al 80% del cost de la instal·lació d’estacions de recàrrega d’ús públic

Print This Post

La conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, a través de l’Ivace, ha iniciat el programa per a impulsar la implantació d’estacions de recàrrega de vehicles elèctrics en el nostre territori. Aquestes ajudes estan dirigides a entitats i a empreses i tenen de termini fins al pròxim 23 de maig per a presentar els projectes.

Tal com publica aquest dimecres en Diari Oficial de la Generaliat Valenciana, es recolzarà el cost de la instal·lació d’estacions de recàrrega de vehicles elèctrics per a servei públic, amb subvencions del 40% del cost subvencionable en el cas de les empreses, i del 80% en el cas de les entitats locals.

Els projectes que poden presentar-se són de dos tipus; les estacions de recàrrega ràpida d’accés públic amb una potència elèctrica de 50kW (DC) i de 44 kW (AC) i les estacions de accés públic de recàrrega semi-ràpida (amb una potència elèctrica disponible superior als 20 kW en corrent continu o altern).

Segons les estimacions d’Ivace Energia, l’estalvi econòmic anual elèctric respecte a un vehicle que utilitza combustible convencional està entorn del 60%. Així doncs, amb 2,5 euros, un vehicle elèctric recorre 100 km, i si la recàrrega es realitza en horari nocturn es redueix a un euro. Recórrer esta mateixa distància amb gasoil suposa un cost econòmic de 5,5 euros aproximadament.

Cal destacar que el transport és el major consumidor d’energia en la Comunitat Valenciana. Concentra el 40% de tota l’energia que es consumeix en el nostre territori, amb l’agreujant que, en la seua gran majoria utilitza com a font d’energia els derivats del petroli, causants de la majoria dels gasos contaminants.

Per això, es pretén facilitar la transició a un nou tipus de mobilitat més sostenible en la qual adquirisquen protagonisme les formes de transport no dependents dels derivats del petroli.

Així mateix, cal ressenyar que els punts de recàrrega ràpida tarden 20 minutos en una recàrrega del 80%, els punts denominats semi-ràpids, necessiten al voltant de 1,5 hores per a la recàrrega.

Objectius del Pla d’Impuls del Vehicle Elèctric

Aquestes ajudes s’emmarquen dins de les accions previstes en el Pla d’Impuls del Vehicle Elèctric i Desplegament de la Infraestructura de Recàrrega elaborat per Ivace Energia.

El Pla estableix per a 2030 una quota de mercat del vehicle elèctric del 25% del total de vehicles venuts en el nostre territori. Al costat de l’objectiu d’implantació del vehicle elèctric, el Pla d’Impuls del Vehicle Elèctric recull també els objectius en matèria de la infraestructura de desplegament de recàrrega.

Així, es contempla aconseguir per a 2030 un total de 270 punts de recàrrega ràpida (30 minuts de temps necessari per a la recàrrega del 80%) i 2.100 punts de recàrrega semi-ràpida (entre una i dues hores per a la recàrrega del 100%). La consecució d’aquests objectius porta associada una important disminució de les emissions d’efecte d’hivernacle, que el Pla situa en 622.000 tones de CO2.

Quant als punts de càrrega semi-ràpida previstos, s’instal·laran en els principals nuclis urbans distribuïts segons factors socioeconòmics, posant l’accent en els centres del sector terciari tractors de mobilitat, com a centres comercials, centres esportius, etc. i punts vertebradors.