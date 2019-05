L’Ivace obri el termini perquè els concessionaris de la Comunitat s’adherisquen al Pla Moves d’ajudes per a la compra de vehicles sostenibles

Les ajudes podran sol·licitar-se des del 30 de maig fins al 31 de desembre



– Les ajudes per als particulars i entitats que adquirisquen vehicles elèctrics purs és de 5.500 euros i per als endollables ascendeix a 2.600 euros

L’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace), a través de la unitat d’Energia, ha obert el termini perquè els concessionaris i punts de venda de vehicles s’adherisquen al Pla Moves Comunitat Valenciana, que contempla ajudes per a particulars, empreses i entitats a la compra de vehicles sostenibles.

Els concessionaris podran adherir-se de forma telemàtica a través de la pàgina web moves.ivace.es en la qual també es recull informació detallada de les característiques de les ajudes, terminis i requisits necessaris per a accedir a les ajudes, que podran sol·licitar-se des del 30 de maig fins al 31 de desembre de 2019.

Segons ha explicat la directora general de l’Ivace, Júlia Company, el sector transporte “és el de major consum energètic de la Comunitat Valenciana i pràcticament la totalitat d’aquest consum prové del petroli, per la qual cosa és fonamental dur a terme polítiques actives per a fomentar un tipus de mobilitat més sostenible”.

Per a accedir a les ajudes, aquelles persones, empreses i entitats interessades hauran de posar-se en contacte amb algun dels concessionaris o punts de venda adherits al programa; aquests seran els qui tramitaran telemàticament les ajudes.

Aquestes ajudes, els fons de les quals procedeixen del Ministeri de Transició Ecològica, compten amb un pressupost per a 2019 de 2,38 milions d’euros, contribuiran a avançar en la diversificació de les fonts energètiques en el transport, amb la consegüent reducció de la dependència dels productes petrolífers.

Ajudes per a particulars, empreses i entitats

Poden beneficiar-se de les ajudes tant els particulars, com les entitats i les empreses de la Comunitat i la quantia de les ajudes varia en funció del tipus de vehicle adquirit i del sol·licitant. Quant a la tipologia de vehicles, són subvencionables els turismes, autobusos, camions, furgonetes, motocicletes i quadricicles.

Així doncs, per als turismes adquirits per particulars, autònoms i entitats les ajudes ascendeixen a 5.500 euros per a vehicles elèctrics purs i 2.600 euros per a híbrids endollables. En el cas de les pimes aquestes ajudes són de 4.000 i 2.300 euros, respectivament.

Les ajudes per a l’adquisició de motocicletes elèctriques pures és de 750 euros tant per a pimes, particulars i entitats de 700 euros per a les grans empreses. Per a furgonetes i camions les ajudes van des de 4.000 a 15.000 euros.

Per a Company, el foment de la mobilitat urbana sostenible “passa per donar prioritat a les maneres de transport més nets i eficients i és indispensable impulsar la renovació del parc de vehicles que utilitza combustibles fòssils cap a aquells que estan propulsats amb energies alternatives, en particular els vehicles elèctrics”.

Al seu judici, aquest tipus de vehicles “encara tenen dificultats per a imposar-se en el mercat respecte als vehicles de tecnologies convencionals i és necessari incorporar ajudes que animen a l’adquisició d’aquest tipus de vehicles”.

Al costat dels vehicles elèctrics, també són susceptibles de ser donats suport a els camions propulsats per motors de combustió interna que puguen utilitzar combustibles fòssils alternatius, homologats com GLP/Autogás, Gas Natural Comprimit (GNC), Gas Natural Liquat (GNL) o bifuel gasolina-gas.

Pròxima línia d’ajudes per a punts de recàrrega elèctrics

Al costat d’aquesta convocatòria, l’Ivace aquesta ultimant la preparació d’una línia d’ajudes econòmiques per a la implantació de punts de recàrrega elèctrics i de sistemes públics de préstecs de bicicletes, que s’emmarca igualment en el Programa Moves.

La publicació d’aquesta nova convocatòria està prevista per a les pròximes setmanes i comptarà amb un pressupost de 2.387.000 euros.