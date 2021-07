L’Ivace rep 1.200 sol·licituds d’empreses i entitats per a acollir-se a les ajudes a l’autoconsum elèctric

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’Institut destinarà un total de 7,5 milions d’euros després d’haver ampliat el pressupost inicial de 3 milions d’euros

• La fórmula d’ajuda reembossable d’anys anteriors s’ha substituït per ajudes a fons perdut

L’Ivace, dependent de la conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, ha rebut un total de 1.236 sol·licituds d’empreses i entitats de la Comunitat per a acollir-se al programa d’ajudes per a instal·lacions d’autoconsum per a generació d’energia elèctrica amb energies renovables, especialment la fotovoltaica.

Per a la directora general de l’Ivace, Júlia Company, “l’autoconsum s’erigeix sens dubte com a pilar fonamental en la transició cap a el nou model energètic, permetent avançar cap a un sistema de generació distribuïda basat en fonts d’energies netes, renovables i autòctones.

Referent a això ha afegit que combina “els seus avantatges energètics amb les relacionades amb aspectes mediambientals, socials i de generació d’ocupació, afavorint un model de producció i ús de l’energia més just i democràtic on els consumidors són els protagonistes”.

Referent a això, Company, ha recordat que la convocatòria d’enguany presenta “una important novetat”, ja que “enfront de la fórmula d’ajuda reembossable que havia vingut utilitzant l’Ivace, ara se sufragaran els projectes amb una subvenció a fons perd

ut”.

A més ha recalcat que el pressupost per a aquest programa ha passat de 3 milions inicialment a un total de 7,5 milions d’euros.

Company ha posat l’accent que aquest canvi en la modalitat “facilita encara més a les empreses a apostar per l’autoconsum elèctric i respon al nostre compromís per intensificar al màxim la implantació d’aquesta manera de generació elèctrica en el nostre territori”.

L’Ivace donarà suport a les instal·lacions d’autoconsum basades en qualsevol font energètica renovable com la fotovoltaica, eòlica o biomassa/biogàs i que, així mateix, tenen cabuda tant les instal·lacions sense emmagatzematge com les que compten amb sistemes d’emmagatzematge energètic (bateries).