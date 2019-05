L’IVACE subvenciona amb 270.000 euros les millores als polígons industrials de Paiporta

Connect on Linked in

L’Ajuntament aporta altres 180.000 euros fins a completar una inversió de 451.130,15 euros. Consistori i APIP renoven el conveni anual de col·laboració

L’Ajuntament de Paiporta invertirà 451.130,15 euros en la millora dels tres polígons industrials de la localitat. D’aquesta quantitat, 270.678,07 arribaran d’una subvenció que va demanar el consistori el passat mes de gener a l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE). La resta eixiran de fons propis del consistori.

L’IVACE ha concedit 119.999,99 euros per al Polígon de l’Alqueria de Mina. Per al de la Pasqualeta se’n destinaran 113.192,22 euros, mentre que per al de L’Estació, l’institut valencià en destinarà 37.48,86. L’aportació de l’Ajuntament serà, per tant, de 80.000,01 euros per a L’Alqueria de Mina, 75.461,49 euros per a La Pasqualeta, i 24.990,58 euros per a L’Estació.

Les millores es troben recollides en la memòria elaborada pel departament d’Urbanisme i contemplen tot tipus d’actuacions, que recullen les necessitats expressades per l’empresariat paiportí: s’instal·laran càmeres de vídeo-vigilància connectades amb la Policia Local per a millorar la seguretat, es construiran nous carrils bici amb l’objectiu de facilitar una mobilitat sostenible de treballadores i treballadors, es millorarà la imatge dels polígons amb façanes vegetals, i es renovarà l’enllumenat públic per un de més eficient en els tres casos. A més, es millorarà la senyalització dels carrers i les vies, i s’instal·laran nous panells informatius per facilitar-ne l’accés.

L’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, ha considerat aquesta subvenció com “una gran notícia per a les empresaris i empresàries dels polígons industrials”. Les millores en seguretat, accessibilitat, enllumenat i equipaments “beneficiaran a agents fonamentals del teixit productiu del poble, en la creació d’ocupació i en la competitivitat de les nostres àrees industrials”. La dirigent paiportina ha agraït l’ajuda de l’IVACE, i ha refermat “l’aposta del govern per continuar millorant les infraestructures fonamentals de Paiporta”.

Conveni amb APIP

D’altra banda, l’Ajuntament ha renovat aquest dijous el conveni anual de col·laboració amb l’Assosicació de Polígons Industrials de Paiporta (APIP). Aquest acord, pel qual APIP rep 1.500 euros, té l’objectiu de potenciar el teixit productiu i industrial de la localitat. Els diners s’han de destinar a accions que fomenten l’ocupació i reforcen l’estructura empresarial, amb la finalitat de millorar l’entorn socioeconòmic de Paiporta.

Segons s’indica en les clàusules, la dotació econòmica aportada per l’Ajuntament tindrà com a objectiu donar suport a accions de màrqueting i captació de nous associats i associades, i a accions de formació a les sòcies i socis existents. APIP es compromet, a més, a tramitar prioritàriament les seues necessitats de personal a través de l’Agència de Col·locació de Paiporta.

Han assistit a la signatura del conveni l’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, la regidora de Foment de les Arts Escèniques, Biblioteca, Ocupació i Comerç, Teresa Verdú, i la presidenta d’APIP, Verónica Bosch.