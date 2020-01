L’Ivace subvenciona amb més de mig milió d’euros la millora i modernització del polígon industrial El Pont de Cabanes

S’ha instal·lat sistema de vigilància, obra civil per a la implantació de fibra òptica i s’han millorat els vials, la senyalització i zones verdes



Les obres ja estan finalitzades i han sigut subvencionades al 100% per l’Ivace







L’Ivace, dependent de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, ha subvencionat amb 556.867,12 euros les actuacions de millora del polígon industrial El Pont de Cabanes.



Aquesta inversió s’emmarca dins de la convocatòria pluriennal d’ajudes 2018-2019 per a projectes de millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics.



En concret, s’han destinat 252.138,71 euros per a l’anualitat de 2018 i 304.728,41 euros per a l’exercici 2019.



La directora general de l’Ivace, Júlia Company, ha destacat la importància d’aquestes subvencions ja que “permetran millorar substancialment la imatge i redundaran directament no solament en les empreses instal·lades, sinó també en les persones treballadores el polígon industrial i en els veïns de Cabanes”.



D’aquesta manera, ha detallat que les actuacions que s’han dut a terme han sigut l’obra civil per a la implantació de fibra òptica en la zona industrial que permetrà a les empreses estar connectades a la xarxa d’alta velocitat per a ser més competitives, la instal·lació d’un sistema de vigilància amb circuit tancat connectat a la Policia Local i la regeneració paisatgística del polígon.



Així mateix, s’han produït millores en l’enllumenat públic amb noves lluminàries LED, en les zones verdes, vials, aparcaments i en la senyalització de El Pont.



Company ha assenyalat que totes aquestes accions ja estan finalitzades i han sigut subvencionades al 100% per l’Ivace “que està realitzant un important esforç en matèria de sòl industrial per a millorar les àrees empresarials de la Comunitat dotant-les dels serveis i infraestructures necessàries per a millorar la qualitat de les empreses ja instal·lades i atraure la implantació de nous projectes”