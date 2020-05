L’IVAJ celebra el Dia Internacional del Joc amb tutorials sobre jocs de taula cooperatius, educatius i creativos

Print This Post

– L’IVAJ compta amb la iniciativa Territori IVAJ per a fomentar els jocs de taula des d’un vessant educatiu i socialitzador



– Els recursos estan disponibles en la web ocieducatiu.info i van dirigits tant a joves com a professionals de la joventut

L’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), dependent de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, celebra enguany el Dia Internacional del Joc amb la publicació de 18 tutorials per a aprendre 18 jocs cooperatius, educatius i creatius, als quals es pot accedir a través de la web ocieducatiu.info (consultar ací).

El director de l’IVAJ, Jesús Martí, ha destacat que “l’objectiu ha sigut crear una web d’accés publique amb jocs de taules i oferir vídeos explicatius sobre com jugar”, ja que “entenem el joc com un element socialitzador i integrador, a través del qual es poden treballar valors com la igualtat, la cooperació, l’acceptació de normes i el respecte mutu”.

Aquesta iniciativa, que s’ha desenvolupat a través de la marca Territori IVAJ, tracta d’acostar a professionals de l’oci educatiu i d’animació sociocultural als jocs de taula des d’un vessant educatiu sense oblidar el component socialitzador. És, per tant, una proposta formativa dirigida a l’àmbit de la joventut però oberta a tota la població.

Territori IVAJ s’ha emés dins de la programació de #IVAJdesdecasa amb tres tipus de jocs de taula: els cooperatius, els educatius i els expressius o creatius. Quant a la primera tipologia, l’objectiu és posar en valor la cooperació en el joc enfront de components més competitius.

El segon tipus són els jocs de taula educatius. Encara que tots els jocs treballen una o diverses habilitats o components educatius, per a incidir en aquest aspecte s’han seleccionat aquells que són molt identificatius per a treballar algunes d’aquestes habilitats, com el càlcul matemàtic, el llenguatge, l’atenció, l’espai, el pensament lateral, la memòria o la Història, entre altres.

Finalment, els jocs de taula expressius i creatius tenen unes característiques concretes que permeten treballar amb col·lectius grans i s’ha fet un apartat especial, atés que fomenten la creativitat i el coneixement del grup amb el qual es treballa.

Martí ha recordat que “el joc és un dret i compleix un paper important en el desenvolupament personal, ja que afavoreix el creixement, les habilitats mentals, afectives, socials i físiques”.

El catàleg de jocs, disponible en Territori IVAJ, inclou ‘Força de drac’, ‘El laberint màgic’, ‘The Mind’, ‘Eureka’, ‘L’Illa Prohibida’, ‘Alt voltatge’, ‘Dobble’, ‘Fantasma Blitz,’ ‘Fast World’, ‘Timeline’, ‘Time’s up family’, ‘El mestre’, ‘Feelinks’, ‘Ikonikus’, ‘Pictomania’, ‘Codi Secret’, ‘Les xiquetes de Jaracanda’ i ‘Concept kids’.

El concepte Territori IVAJ va nàixer a la fi de febrer de 2020 en el Saló del Comic de València i durant el confinament provocat per la COVID-19 s’ha traslladat a la plataforma ocieducatiu.info, amb lliuraments diaris a través de les xarxes socials i, ara, es presenta en ‘Territori IVAJ al web’.