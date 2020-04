L’IVAJ convida a recórrer la Senda del Poeta Miguel Hernández des de casa

Connect on Linked in

El IVAJ convida a recórrer la Senda del Poeta Miguel Hernández des de casa

Des de la web ocieducatiu.info i a través de les xarxes socials

També posa en marxa la iniciativa ‘Micro obert’

L’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) anima a recórrer la Senda del Poeta Miguel Hernández des de casa a través de la web i les xarxes socials, una iniciativa inclosa en ocieducatiu.info, la plataforma de l’IVAJ amb nombroses propostes per a connectar a les persones joves.

La Senda del Poeta, promoguda per l’IVAJ, se celebra any rere any en el cap de setmana més pròxim a la data de la mort del poeta Miguel Hernández, el 28 de març de 1942. Enguany s’anava a celebrar els dies 27, 28 i 29 de març, però la pandèmia provocada per la OVID-19 ha obligat al seu ajornament.

El director de l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), Jesús Martí, ha destacat que “si no podem recórrer la Senda pels camins que, any rere any, hem caminat, la recorrem virtualment, navegant per les xarxes socials i la web, acostant a totes les persones participants, futures i passades, la sensació d’estar vivint-la com si fórem allí”.

Amb motiu de mantindre viva la Senda en sendadesdecasa es realitzen descripcions dels punts pels quals discorre: Orihuela, Redován, Callosa de Segura, Cox, Granja de Rocamora, Albatera, San Isidro, Crevillent, Elx, i Alacant, amb fotografies d’anteriors edicions així com poemes i cançons, vídeos que evoquen al poeta oriolà.

A més, s’inclouen consells d’utilitat per a una futura participació ‘real’ com a calçat apropiat, com organitzar la motxilla, què menjar, consells sanitaris o com posar-se en forma en 15 sessions, les poblacions per les quals passar o gastronomia de la Vega Baixa, inclòs un receptari ‘per a sorprendre la família cuinant’.

A través de les xarxes socials es promociona activament la Senda del Poeta 2020 virtual, amb publicacions i concursos de vídeo Tik Tok, poesia, fotografia, o un disseny de mural que mantinguen visca la seua futura celebració.

A més, en aquesta senda s’incorporen fets destacats de la vida del poeta, la seua obra, notificacions sobre els concursos, fragments i anècdotes i fils de debat que fomenten la participació juvenil.

Facebook i Instagram @sendapoetadesdecasa

Twitter: @Sendadesdecasa

Els vídeos emesos Sendapoetadesdecasa es poden consultar en el següent enllaç: https://xarxajove.info/es/actividades/?tag=sendadelpoeta

Micro obert #DesdeCasa

Una altra de les iniciatives de participació de oci educatiu és Micro obert #DesdeCasa, un espai de trobada en el qual compartir música i literatura.

Les persones joves poden participar tocant, cantant o recitant ‘aqueix poema que has escrit aquests dies des de la teua habitació apuntat al nostre ‘micro obert’, aquesta iniciativa es realitza a través de les xarxes socials. El micro estarà obert els divendres a les 19 hores, prèvia inscripció en Instagram