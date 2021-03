L’IVAJ coordina un curs per a 25 participants del Cos Europeu de Solidaritat procedents d’11 països europeus

Connect on Linked in

L’acció formativa es desenvolupa del 22 al 25 de març de manera telemàtica

L’IVAJ dóna suport a les activitats de voluntariat europeu

L’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), ha organitzat un curs de formació a l’arribada dirigit a les persones voluntàries del Cos Europeu de Solidaritat (CES), recentment incorporades en organitzacions d’acolliment espanyoles, en la seua línia de suport a les activitats de voluntariat.

En l’activitat formativa, que es desenvolupa del 22 al 25 de març de manera virtual a causa de la pandèmia per la COVID-19, participen un total de 25 persones joves procedents d’Hongria, Itàlia, Rússia, Eslovàquia, Espanya, Romania, Bulgària, Alemanya, el Regne Unit, Polònia i Portugal, que realitzen les seues activitats de voluntariat en diferents organitzacions de la Comunitat Valenciana, Cantàbria, Castella i Lleó, Comunitat de Madrid i Regió de Múrcia.

L’activitat té com a objectiu proporcionar a les persones participants una formació útil i pràctica per a l’inici i la primera etapa del seu voluntariat com a participants del CES, així com una preparació per al servei i l’experiència voluntària.

Contingut i metodologia del curs

En el curs s’aborden conceptes relacionats amb el CES i l’Agència Nacional Espanyola i s’ofereixen aprenentatges per a la solidaritat i el servei a la comunitat des de l’òptica d’una ciutadania activa i responsable amb la comunitat i l’entorn.

Així mateix, es presenta el país d’acolliment, mostrant el context sociocultural, històric i geogràfic, així com les habilitats socials mínimes indispensables per a la convivència, la prevenció de conflictes i la gestió de crisi.

A més, es proporciona a les persones participants, habilitats comunicatives, inclosos els aspectes de l’aprenentatge intercultural i la formació lingüística.

Entre els objectius està l’oferir un espai de reflexió sobre l’aprenentatge que poden desenvolupar durant l’experiència i eines que els servisquen per a planificar aquest procés i afavorir el coneixement mutu per a construir xarxes.

En la metodologia del curs s’utilitzen diverses plataformes i eines que permeten la formació en línia, en horari de matí i vesprada, i es treballa sempre sota els principis de l’educació no formal, a través de la corresponsabilitat i l’actitud positiva cap a l’intercanvi, l’experimentació i l’aprenentatge.

La formació a l’arribada forma part del cicle de Formació i Avaluació per a activitats de voluntariat i complementa el suport continu oferit per les organitzacions d’acolliment i suport, abans i durant el període de servei. També facilita el contacte entre voluntaris i voluntàries, organitzacions participants i agències nacionals o centres Salt.

El curs està organitzat per l’Agència Nacional Espanyola de Joventut del Programa CES i Erasmus+, de la qual forma part l’Institut Valencià de la Joventut.