L’IVAJ destina en 2021 més de 9,8 milions d’euros per a enfortir la Xarxa Jove

El director general de l’Institut Valencià de la Joventut anuncia que permetrà la contractació de més de 300 professionals de joventut

A més, per primera vegada s’incorporen 10 professionals de Psicologia per a protegir la salut emocional de les persones joves

L’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) destina en 2021 un total de 9.809.000 euros per a impulsar plans i programes de joventut amb ens locals dins de la seua aposta per seguir fomentat les polítiques de joventut des de la proximitat i la proximitat al territori, segons ha explicat el director de l’ens, Jesús Martí.

Aquest impuls a les polítiques municipals de joventut compta amb un eix central com és la Xarxa Jove, que es va posar en marxa la passada legislatura per a crear una xarxa de personal tècnic de joventut per tot el territori, i que en 2021 es distribuirà en els 155 municipis de més de 5.000 habitants i a través de 34 mancomunitats per a pobles de menys de 5000 i permetrà la contractació de més de 300 professionals.

Jesús Martí ha destacat que “la Xarxa Jove de la Comunitat és una de les xarxes de professionals de joventut més important de l’Estat i, en 2021 es reforça amb la incorporació de la figura de coordinació de salut emocional, amb 10 professionals de Psicologia, per a pal·liar les conseqüències comunitàries i socials de la COVID-19 entre la població jove”.

El director general de l’IVAJ ha explicat que “2021 és l’any de la consolidació en la Xarxa Jove en un total de 155 municipis de la Comunitat Valenciana i 34 mancomunitats, a través del pla concertat amb municipis i de suport a la Xarxa Jove”.

Jesús Martí ha destacat que “en 2019, el pressupost de la Generalitat va ser de 4.317.500 euros per a programes de joventut en ens locals i en 2021 ascendeix a 9.809.000 euros, la qual cosa suposa en dos anys un increment del 127% en el desenvolupament de la municipalització de les polítiques de Joventut”.

D’altra banda, ha concretat que, així mateix, es destinaran aquest any 5.557.000 euros a través del pla concertat amb 151 municipis de la Comunitat Valenciana i altres 244.000 euros per a les quatre entitats locals de més de 100.000 habitants, que són Alacant, Castelló, València i Elx. Així mateix, l’IVAJ dedicarà un total de 2.870.200 euros al pla de suport a la Xarxa Jove a través de 34 mancomunitats.

A més, l’IVAJ mantindrà en 2021 les ajudes a ens locals que organitzen activitats de voluntariat, oci educatiu i altres destinades a joves amb una dotació d’1.100.000 euros.

Finalment, la dotació del pla de municipalització de joventut es completa amb un programa pilot que porta avant el consorci Xarxa Joves.net, dotat amb 37.500 euros.

Polítiques interdisciplinàries

El director de l’IVAJ ha destacat que les polítiques de joventut “impregnen l’acció del Consell” d’acord amb l’Estratègia Valenciana de Joventut; per exemple, Labora destina 63 milions d’euros a polítiques d’ocupació jove i el 10% del parc públic d’habitatge es reserva per a persones joves.

A més, destaquen altres projectes com l’augment del 50% de la partida destinada a finançar el programa Jove Oportunitat ,que permet facilitar l’orientació i motivar a joves d’entre 16 i 21 anys que han abandonat els estudis. Aquest programa té un índex d’èxit del 76%.