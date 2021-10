L’IVAJ difon la campanya ‘Bons Albergs REAJ’ que ofereix 800 bons per al seu consum en albergs de la xarxa

Connect on Linked in

Bons individuals i per a grups de joves de 18 a 30 anys

La campanya comença el 18 d’octubre a través de la web reaj.com

L’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), com a entitat membre de la Xarxa Espanyola d’Albergs Juvenils (REAJ), ha iniciat la difusió de la nova campanya ‘Bons Albergs REAJ’ que ofereix un total de 800 bons gratuïts per a joves de 18 a 30 anys, 700 per a ús individual de valorats en 30€ cadascun i 100 bons per a grups per valor de 200€ cadascun, en les instal·lacions adherides.

El director de l’IVAJ i president del Comité Executiu de la Xarxa Espanyola d’Albergs Juvenils, Jesús Martí, ha presentat la iniciativa en l’alberg juvenil Argentina de Benicàssim, on ha subratllat l’objectiu de “reactivar el alberguismo, la mobilitat juvenil, el coneixement de les instal·lacions i afavorir estades en els albergs juvenils”.

A través d’aquesta nova campanya, REAJ vol mostrar que els seus albergs són segurs i animar a les persones joves al fet que tornen a viatjar pernoctant en les seues instal·lacions.

Segons dades de l’INE, s’estima que les pernoctacions en els albergs REAJ van descendir un 75% l’any 2020, a conseqüència de la crisi sanitària provocada per la COVID-19. En aquest 2021 la situació està millorant notablement. Amb aquesta campanya es busca reactivar el sector, i alhora donar un impuls i facilitar un major coneixement dels albergs a tota la ciutadania

Bons Albergs REAJ

De cara a aquest segon semestre i fins a juny de 2022, tota persona jove que entre en la pàgina web de la Xarxa Espanyola d’Albergs Juvenils consultar ací

i de l’IVAJ consultar ací

trobarà un apartat específic per a la seua sol·licitud. D’aquesta manera, REAJ repartirà els bons de manera escalonada i es podrà triar l’alberg favorit d’entre els adherits al programa per a canviar-los.

A partir del 18 d’octubre s’obrin el termini per a presentar les sol·licituds. Parra això, l’IVAJ ha habilitat en la seua pàgina web un enllaç amb REAJ per a obtindre bons grupals o individuals.

A més, en aquesta promoció els i les sol·licitants del “Bo Albergs REAJ” rebran de manera gratuïta el Carnet REAJ de Alberguista.

El Carnet REAJ de alberguista- incorporat al Carnet Jove en la Comunitat Valenciana- permet l’accés a més de 300 albergs repartits per tota Espanya, més de 4.000 al voltant de tothom, així com interessants descomptes nacionals i internacionals.

Teniu alguna traducció millor?

Traductor valencià1 ↔ {castellà, anglés, portugués, francés} basat en la tecnologia d’Apertium, dissenyats pel Grup Transducens del Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d’Alacant, i desenvolupats sota les llicències lliures GPL i AGPL, respectivament.

Per a qualsevol suggeriment relacionat amb el traductor, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres atraductor@softvalencia.org

[1] El traductor anglés, portugués i francés treballa en la varian