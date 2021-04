L’IVAJ ha obert la II edició de #La Fórmula Secreta amb LEA Lectura Oberta

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La I Edició del programa d’animació lectora va reunir prop de 300 participants

La iniciativa compta amb el suport de Carnet Jove i forma part del programa M’importa d’Educació en Valors de l’IVAJ

El programa d’animació lectora transmèdia #La Fórmula Secreta, promogut per l’IVAJ amb el suport de Carnet Jove i desenvolupat a través de la plataforma LLIJA Lectura Oberta per a un públic lector juvenil, d’entre 12 i 17 anys, ha llançat la seua segona edició.

El director de l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), Jesús Martí, ha destacat l’aposta per l’educació en valors a través d’una eina digital d’oci educatiu, “una plataforma que ofereix a les persones joves l’oportunitat d’aprendre fent -llegint, però també jugant-, és a dir, participant en una experiència formativa d’esperit lúdic i col·laboratiu”.

Martí ha valorat l’èxit de la primera edició de #La Fórmula Secreta que va comptar amb prop de 300 participants i la destacada col·laboració de 130 professionals de Joventut que han mobilitzat a la lectura en tot el territori.

Així mateix ha apreciat l’elecció de la novel·la juvenil:’L’Efecte Frankenstein’d’Elia Barceló guardonada amb el Premi Nacional de Literatura Juvenil 2020 mentre es desenvolupava la I edició.

En la novel·la es tracten temes com el gènere, la participació, el creixement personal o la prevenció de la violència alhora que es fomenta el debat entre parells, l’aprenentatge sobre un clàssic de la literatura i sobre altres èpoques històriques.

De totes les experiències que componen la lectura oberta hi ha tres en les quals els i les professionals de Joventut són autèntics dinamitzadors: la ‘Escape Room’ inicial amb el qual es familiaritzen amb la novel·la i els seus temes i personatges; el Viatge Lector, en el qual es converteixen en protagonistes de la història, acompanyant als seus personatges en múltiples aventures i reptes; i la Trobada Virtual final entre participants en el qual intervindrà també l’autora Elia Barceló,

Martí ha volgut apreciar la importància del personal tècnic de Joventut i la seua mediació amb la persona jove tant en l’experiència lectora com en la seua competència digital, així com la necessitat d’aprofundir la col·laboració amb la Subdirecció General del Llibre, Arxius i Biblioteques a través del Pla Valencià de Foment del Llibre i la Lectura 2017-2021.

Balanç de la I edició de #LaFórmulaSecreta

La Fórmula Secreta és una invitació al joc, a l’aventura literària, una autèntica experiència col·laborativa i participativa, amb debats, jocs , nombroses activitats virtuals i presencials través d’una plataforma digital innovadora.

El programa, en la seua primera edició, s’ha desenvolupat en quatre fases: la primera, comunicació i formació a personal tècnic de Joventut; la segona, la posada en marxa de la ‘escape room’; la tercera, el viatge lector i la quarta, ‘La cerimònia del Mussol’

Al juny de 2020 l’IVAJ va llançar aquesta iniciativa fent arribar a personal tècnic de joventut 120 exemplars. A més, amb la col·laboració de la Subdirecció General del Llibre, Arxius i Biblioteques es van adquirir 500 exemplars digitals de la versió en valencià del llibre ‘L’Efecte Frankenstein’ gràcies al programa del Pla Valencià de Foment del Llibre i la Lectura 2017-2021.

Segons les dades facilitades per LEA Lectura Oberta en la posada en marxa de la escape room van participar 288 joves del Baix Maestrat, La Plana Baixa, L’Alt Palància, El Camp de Morvedre, L’Horta, La Ribera Alta, La Ribera Baixa, La Canal de Navarrés, La Marina Alta i El Baix Vinalopó.

En el viatge lector durant el mes de novembre es van registrar 305 persones i 252 van participar activament, d’elles un 65% amb edats compreses entre els 11 i 18 anys. Quant a debats, es van mantindre 151 converses i 59 aportacions en l’activitat col·laborativa.

Tot el treball va culminar ‘La Cerimònia del Mussol’ amb una activitat virtual col·lectiva i, per descomptat, ludificada, on joves lectors i lectores van tindre l’oportunitat de conéixer-se i interactuar, i també de competir a través d’activitats com la creació de contes, el joc amb les paraules, el dibuix o el collage.

A més, en la Cerimònia, l’autora de la novel·la, Elia Barceló, es va connectar en viu a la cerimònia i va respondre a totes les preguntes.

Entre els comentaris de joves participants en la primera edició destaquen el de Marina, de 12 anys, que va escriure “Està molt guay, m’ha encantat. Espere que feu més, perquè m’ho he passat genial” o el de Vanessa de 16 anys: “Fomenta molt la creativitat i et fa sentir-te realment dins de la història i dels personatges. M’encantaria participar en més experiències com aquestes”

Una lectura oberta ludificada estén la lectura i les converses al voltant d’un llibre cap a múltiples canals de comunicació, digitals i presencials, incentivant la participació de la persona lectora amb activitats socials, creatives i col·laboratives, totes elles sota la mecànica i dinàmica del joc.

LLIJA Lectura Oberta és una plataforma digital que enriqueix l’experiència lectora amb fòrums, wikis, vídeos, àudios, experiències presencials i altres activitats col·laboratives, socials i creatives

#LaFórmulaSecreta s’ha incorporat dins de la col·lecció de materials didàctics en el programa M’importa de Educació en Valors, amb un dosssier informatiu i una guia didàctica.