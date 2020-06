L’IVAJ i el Consorci de Museus promouen processos d’aprenentatge entorn de l’emergència climàtica entre la joventut a través de ‘#Cercles’

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Les dues institucions convoquen una nova edició de ‘#Cercles’ per a projectes de mediació cultural per a joves que enguany gira entorn de l’emergència climàtica

El termini de presentació de propostes serà fins al 30 de juny

L’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) i el Consorci de Museus han convocat conjuntament el programa de mediació cultural ‘Cercles’, que aquesta edició té com a tema central l’emergència climàtica, sobre la qual xics i xiques d’entre 14 i 18 anys compartiran espais de reunió, reflexió i aprenentatge col·lectiu entorn de la creació artística.



La convocatòria té com a objectiu seleccionar tres projectes, un per província, per a desenvolupar les funcions de creació, activació i mediació amb els i les participants del programa ‘#Cercles’, entre octubre de 2020 i abril de 2021.



El programa se centra en la creació de tres equips d’uns quinze participants cada equip, un per província, que es reuniran periòdicament al Museu d’Art Contemporani d’Alacant MACA, el Centre del Carme Cultura Contemporània de València i el Menador Espai Cultural de Castelló de la Plana.



En el Dia Mundial del Medi Ambient, el director del Consorci de Museus, José Luis Pérez Pont, ha recordat que “l’emergència climàtica és un dels eixos que travessa la programació del Consorci de Museus en aquest 2020” i ha afegit que “l’art i, especialment, la creació contemporània no és aliena a les problemàtiques que preocupen la societat i, en aquest sentit, la convocatòria ‘#Cercles’ busca promoure processos d’aprenentatge entorn de l’emergència climàtica entre la joventut, amb projectes que siguen un vehicle vertebrador de voluntats i agitador de consciències”.



Pérez Pont ha assenyalat que “a pesar de la crisi per la COVID-19, des del Consorci de Museus hem llançat una sèrie de convocatòries públiques per a projectes artístics vinculats a la mediació i a l’educació amb una inversió de més de mig milió d’euros per a reactivar el sector de les arts visuals i atendre les necessitats d’accés a la cultura de diferents grups de població”.



Per la seua banda, el director de l’IVAJ, Jesús Martí, ha destacat que hui 5 de juny culmina la campanya ‘El clima canvia, la realitat no’, desenvolupada per l’IVAJ a través de les xarxes socials juntament amb Eryica, l’Agència Europea d’Informació i Assessorament Juvenil.



El director de l’IVAJ ha destacat “el protagonisme i la mobilització juvenil davant de la crisi climàtica” i, al mateix temps, “la necessitat de donar suport a les persones joves perquè prenguen consciència sobre la importància d’un problema que és real, que el poden observar en qualsevol lloc pròxim, el seu propi país, ciutat o poble, i també desenvolupar la seua capacitat artística per a transformar-lo”.



“Amb ‘#Cercles’ i juntament amb el CMCV donarem veu i lloc a un col·lectiu que està en ple procés d’evolució i transformació, a apoderar-los com a creadors de la cultura del present per al futur, així com a connectar aquests grups amb altres col·lectius i teixits socials, mitjançant reunions, accions, esdeveniments que produeix el CMCV o que ells com a comité jove poden arribar a produir”, ha indicat.



També amb ‘#Cercles’ es vol activar i fomentar una interrelació entre agents joves i experimentar el treball en comú i col·laboratiu per a generar un llistat de possibilitats per a frenar el canvi climàtic.



El programa s’inscriu en un dels objectius de l’Estratègia valenciana de joventut (EVJ) que busca augmentar “l’accés a la cultura de la població jove” i tracta d’impulsar l’interés per la creació contemporània actual entre la població juvenil i donar veu i lloc a un col·lectiu que està en ple procés d’evolució i transformació, i així apoderar-los com a creadors de la cultura.



Així mateix, es busca potenciar trobades entre joves i creadors on aprendre de manera conjunta i participativa, fomentar l’educació artística com a eina d’anàlisi i reflexió en el marc de la cultura visual i potenciar l’oci educatiu i l’aprenentatge al llarg de la vida com un dret.



‘Cercles’ compta amb una dotació total de 12.000 euros, dividida en tres imports de 4.000 euros para cada un dels projectes. Poden optar a la convocatòria educadores o educadors i mediadores o mediadors culturals, a títol individual o en col·lectius.



Per a la valoració i selecció de les propostes presentades s’ha constituït un jurat integrat per Óscar Chico Garrido (a proposta de l’Associació Valenciana de Professorat de Dibuix, AVPD); Luis Diego Arribas Navarro (a proposta d’Artistes Visuals de València, Alacant i Castelló, AVVAC); Jesús Martí Nadal, director general de l’IVAJ; Inmaculada Sanjuán Pérez (a proposta de l’Institut Valencià de la Joventut) i José Luis Pérez Pont, director gerent del Consorci de Museus.



Les sol·licituds s’hauran de presentar preferentment en format digital a través de l’aplicació disponible en www.consorcimuseus.gva.es abans del 30 de juny vinent.