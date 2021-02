L’IVAJ i l’UJI subscriuran un conveni per a avançar en la comprensió i coneixement de la joventut rural en la Comunitat Valenciana

Connect on Linked in

El Grup DESiRES,’Desigualtats i Resistències’ de l’UJI portarà avant la investigació

Permetrà indagar sobre l’arrelament en l’àmbit rural i la lluita contra la despoblació

L’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), i la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló subscriuran un conveni per a avançar en la comprensió i coneixement de la joventut rural en la Comunitat Valenciana.

Gràcies a aquest conveni, el grup d’investigació DESiRES,’Desigualtats i Resistències’, del departament de Filosofia i Sociologia de l’UJI, abordarà el binomi identitat i despoblació i analitzarà l’oci com a espai de socialització i consolidació de la identitat i com a element d’arrelament en el territori i lluita contra la despoblació.

En la reunió telemàtica, en la qual ha participat el director general de l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), Jesús Martí, al costat de Vicent A. Querol, del grup d’investigació DESiRES, així com el responsable de l’Observatori Valencià de la Joventut (OVJ), Adolfo Carnero Peón, i el coordinador de la Xarxa Jove a Castelló, Pep *Castellano, s’han definit les bases de la investigació que permetrà identificar elements i transformacions en la joventut rural i les seues implicacions en un temps de crisi sanitària.

L’objectiu general és conéixer la construcció social dels pobles com a espai de festa per a la joventut i, amb el títol ‘El poble com espai de festa. Pràctiques i representacions de vells i nous cingles’, s’establirà una tipologia d’oferta festiva i s’investigarà sobre les percepcions i pràctiques de la joventut rural i de la joventut flotant sobre l’oci nocturn i les festivitats del seu entorn o als seus pobles de referència així com noves formes d’oci des del període de la pandèmia provocada per la COVID-19.

Es prestarà especial atenció a les mobilitats entre espais rurals, ja que les festes de poble contenen dinàmiques pròpies que aquest projecte d’investigació tracta d’explorar a través de les representacions de joves i famílies, així com les pràctiques de risc durant les celebracions festives en els municipis rurals.

Aquesta investigació es formalitzarà a través d’un conveni de col·laboració entre l’IVAJ i l’UJI i els seus resultats es presentaran dins de l’Observatori Valencià de la Joventut (OVJ).