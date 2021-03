L’IVAJ posa en marxa la cinquena edició del programa Jove Oportunitat (JOOP)

Print This Post

Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

Està dirigit a joves de la Comunitat Valenciana de 16 a 21 anys que han abandonat els seus estudis i no estan treballant

Les inscripcions poden realitzar-se en l’IVAJ o als ajuntaments col·laboradors

L’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) ha posat en marxa la cinquena edició del programa Jove Oportunitat (JOOP). Enguany, com a novetat, a més de poder inscriure’s als ajuntaments col·laboradors, les persones joves podran sol·licitar directament a l’IVAJ la inscripció en els cursos que s’organitzen a Alacant, Castelló i València.

Les classes de JOOP-2021 començaran a l’abril i està previst que s’estenguen fins a juliol, amb sessions diàries, cada matí, de dilluns a divendres.

El programa, cofinançat pel Fons Social Europeu en el marc de la lluita contra l’abandó educatiu prematur, va destinat preferentment a joves de 16 i 17 anys que conclouen l’ESO, amb o sense títol, i que s’enfronten a problemes de desmotivació i, en la majoria dels casos, de baixa autoestima.

JOOP pretén traure’ls d’aquesta situació de desorientació respecte a com continuar la seua vida acadèmica o professional i els ofereix la possibilitat de construir un projecte de vida integral, que els permetrà prendre les regnes del seu propi futur.

El director general de l’IVAJ, Jesús Martí, ha destacat que JOOP “ha aconseguit captar a moltes persones joves a les quals ningú estava atenent des d’una visió integral, escoltant-los i acompanyant-los en tots els aspectes de la seua vida”.

La fitxa de sol·licitud d’inscripció està disponible en la web de l’IVAJ i ha d’enviar-se a través de l’adreça de correu electronico inscripcions@joveoportunitat.es.

A més, la fitxa ha de ser emplenada per la persona aspirant i, així mateix pel departament d’orientació o el seu professor/a tutor/a en el qual haja sigut el seu centre de secundària.

El director de l’IVAJ ha explicat que és fonamental “la implicació dels instituts de secundària en el programa, perquè JOOP és una eina que es posa a la seua disposició com a continuació de la labor d’orientació que ells exerceixen en el centre”.

En aquest sentit, l’IVAJ realitzarà el 30 de març un webinario destinat a orientadors/as i personal docent d’ensenyament secundari. Es tracta de presentar-los el programa Jove Oportunitat i animar-los al fet que deriven al mateix alumnat que anuncia que deixa els estudis. L’objectiu de l’esdeveniment és aprofundir en la relació de col·laboració de l’IVAJ amb els centres d’ensenyament secundari.

Metodologia Joop

Cada curs JOOP, que utilitza la metodologia del coaching actitudinal, es divideix en quatre mòduls: un mòdul de desenvolupament personal, un de desenvolupament social, un mòdul acadèmic i un altre d’orientació professional, amb visites a empreses. Aquests mòduls sumen un total de 376 hores lectives, en jornades de 4 hores diàries, que reuneixen els grups de joves cada matí, de dilluns a divendres, a l’aula JOOP..

Les xiques i xics de JOOP, coneguts com ‘joopers’, formaran grups d’entre 12 i 15 participants, acompanyats per “el seu coach”, una persona titulada en psicologia o pedagogia el perfil professional de la qual és acuradament verificat per l’IVAJ perquè resulte adequat a la difícil labor que s’espera d’elles i ells.

Anualment treballen en el programa Jove Oportunitat un total de 75 ‘coaches’: professionals amb anys d’experiència en el tracte amb joves i adolescents i que es constitueixen en referent en el procés de canvi vital dels qui s’uneixen a JOOP.

Les sessions de coaching grupal i també individual (entre cada jove i el seu coach) es combinen amb eixides a empreses, on coneixen de primera mà quina és la labor que en elles es realitza i quina formació necessiten per a accedir als seus diferents llocs de treball.

En JOOP l’orientació professional no està basada en una presentació dels estudis, les branques d’FP que existeixen, sinó que parteix de mostrar als xics i xiques el món de l’empresa, els centres de treball, així com a treballadors i a la direcció d’aquests.

Aquesta visió practica de l’orientació professional resulta molt més atractiva i reveladora per a les persones participants. Un total de 495 empreses, de totes les grandàries i sectors productius, col·laboren anualment amb JOOP i són clau en l’èxit del programa.

Balanç Joop 2017-2020

Un total de 2.358 joves de la Comunitat Valenciana han participat en el programa ‘Jove Oportunitat’ (JOOP) en les quatre edicions desenvolupades fins al moment, des de 2017.

D’entre ells i elles, un 39% està estudiant una FP de grau mitjà després de finalitzar el programa, amb el qual preparen la prova d’accés, i un 22% està treballant, la majoria després d’aconseguir algun certificat de professionalitat.

Jesús Martí ha assenyalat que l’avaluació final del programa “ha demostrat que més del 61% de joves, després de finalitzar l’acció Joop, tornen a estudiar o han començat a treballar. La qual cosa és un assoliment que supera l’aconseguit per una altra mena de programes més tradicionals destinats a aquest col·lectiu juvenil”.

Una dada significativa que resulta de la recollida d’indicadors de seguiment del programa és que la taxa d’aprovats en la prova d’accés a la FP de grau mitjà és entre participants en JOOP del 54%, situant-se per damunt de la mitjana d’aprovats de la població general, que és d’un 50%.