L’IVAJ se suma al Dia Europeu de la Informació Juvenil i posa l’accent en el benestar emocional i la salut mental de les persones joves

Connect on Linked in

Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

Una aposta conjunta dels serveis d’informació juvenil i de la gent jove

La campanya reuneix testimoniatges de joves sobre com la crisi de la COVID-19 ha afectat les seues vides

L’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) s’uneix a la campanya desenvolupada per l’Agència Europea d’Informació i Assessorament Juvenil (ERYICA) amb motiu del Dia Europeu de la Informació Juvenil 2021- #Eyid 2021 per a destacar la importància de la salut mental i del benestar emocional de les persones joves i animar-les a exterioritzar les seues emocions, problemes i temors.

El 17 d’abril és el Dia Europeu de la Informació Juvenil i se celebra amb dos lemes: Informació per a joves i #mindmymind amb la necessitat d’abordar els problemes de salut mental i acabar amb l’estigma de la salut mental entre joves així com la necessitat de demanar suport per al benestar emocional i donar veu a les persones joves.

El director general de l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), Jesús Martí, ha afirmat que “hem de posar l’accent en la salut mental de les persones joves i plantejar l’esforç conjunt dels serveis d’informació juvenil i de la gent jove”.

“Per això des de l’IVAJ ens unim a la campanya EYID 2021 i a més incorporem enguany a 10 professionals de la psicologia dins de la Xarxa Jove per a atendre específicament les persones joves”, ha afegit el director general de l’IVAJ

Jesús Martí ha recordat que en el ‘Estudi sobre l’impacte de la COVID-19 i la nova normalitat en la joventut valenciana’ realitzat per l’IVAJ i el Consell *Valencià de la *Joventut a joves de 12 a 30 anys, es posa de manifest que la crisi actual no és només econòmica o sanitària, sinó que també afecta al benestar emocional”.

En aquest estudi es desprén que el 43% de les persones enquestades en la Comunitat considera que el confinament ha afectat la seua salut mental; el 30,4% són homes, mentre que en les dones el percentatge s’eleva al 54,5%.

Joves i impacte de la COVID-19 en la salut mental

Les dades de la Comunitat coincideixen en bona part amb els oferits per ERYICA, a nivell europeu, per a explicar la necessitat d’aquesta campanya en 2021, ja que 2020 va ser un any ple de desafiaments en els quals el món sencer es va veure obligat a adaptar-se a una nova realitat en la qual les reunions úniques, les *máscarillas i el distanciament social es van convertir en la nova normalitat.

Les empreses van canviar del treball presencial al teletreball, les escoles van iniciar una transformació digital i els viatges semblaven ser l’última prioritat en la nostra llista.

Segons *ERYICA, aquests canvis no van deixar espai per a l’adaptació, per a prendre consciència de la situació i les conseqüències relacionades, la qual cosa va generar un clima de por i incertesa.

La situació ha afectat la vida diària de les persones joves: el 46% té menys motivació per a realitzar activitats que habitualment gaudien i el 36% se sent menys motivat per a fer tasques habituals.

La seua percepció del futur també s’ha vist afectada negativament, especialment en el cas de les dones joves que tenen i s’enfronten a dificultats especials. El 43% de les dones se senten pessimistes sobre el futur en comparació amb el 31% dels homes.

Una situació que genera profunda preocupació és que el 73% va sentir la necessitat de demanar ajuda quant al seu benestar físic i mental i malgrat això, el 40% no va demanar ajuda.

*Conocete i explica-ho

Mindmymind es presenta amb dos subtítols ‘Conocete’ i ‘Explica-ho’.

‘*Conocete’ és una clara anomenada a l’acció perquè les persones joves descobrisquen les seues emocions i situacions i canalitzar-les d’una manera positiva i ‘Explica’l’ vol destacar la importància d’expressar les emocions i sentiments, i que sàpien que els serveis d’informació juvenil són un espai segur per a manifestar amb llibertat el que pensen i senten

Les i els informadors juvenils han de ser capaços de resoldre els seus dubtes i consultes i d’aconsellar-los on demanar ajuda professional. El propòsit és mostrar-los que no estan solos i que un nombre significatiu de persones estan lluitant amb les mateixes circumstàncies.

ERYICA recopilarà tots els testimoniatges, així com informació útil sobre com buscar suport de salut mental. Aquesta pàgina també inclourà el procés que una persona jove segueix des del moment en què sent que alguna cosa no va bé fins al final del seguiment per part del treballador de joventut. Així mateix editarà un vídeo en el qual reunirà les diferents fases de la campanya.