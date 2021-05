L’IVAJ treballa en eines innovadores per a la informació juvenil a través del projecte europeu DesYign

Print This Post

Es tracta d’una aposta pel disseny innovador de la informació juvenil amb entitats de Luxemburg, Finlàndia, el Regne Unit, Irlanda i la Comunitat de Madrid

El projecte està liderat per l’Associació Europea d’Informació i Assessorament Juvenil (Eryica)

L’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) aposta per la innovació i la informació juvenil entre iguals, dins del projecte europeu Desyign per al disseny innovador de la informació juvenil i de la seua difusió, liderat per l’Associació Europea d’Informació i Assessorament Juvenil (Eryica) i amb socis de Luxemburg, Finlàndia, el Regne Unit, Irlanda, la Comunitat de Madrid i la Comunitat Valenciana.

El projecte DesYign pretén millorar dels serveis d’informació i assessorament juvenil, mitjançant la participació de les persones joves en tot el procés de disseny dels seus programes i actuacions. Després de més de dos anys de treball, està previst que finalitze el mes vinent de juny.

En la reunió telemàtica s’han abordat els resultats del curs en línia i la caixa d’eines, que permetran al personal tècnic de joventut comptar amb els recursos necessaris per a repensar, replantejar i redissenyar els serveis d’informació juvenil amb la participació activa de les persones joves.

DesYing adapta la metodologia de disseny de serveis (service design) a la realitat i les característiques específiques del treball amb joves. L’IVAJ ha comptat amb l’Ajuntament de Silla en aquest projecte de l’acció KA205, Associacions Estratègiques en Joventut del Programa Erasmus+, liderat per Eryica.

A més de l’IVAJ, són socis de DesYing l’Agence Nationale pour L’Information dónes Jeunes, de Luxemburg; Koordinaatti-Nuorten tieto-ja neuvontatyön kehittämiskeskus, Oulun kaupunki, de Finlàndia; ProMo Cymru Ltd, del Regne Unit; National Youth Federation Company Limited by Guarantee d’Irlanda; Agenzija Zghazagh, de Malta i la Direcció General de Joventut i Esports de la Comunitat de Madrid.

En la trobada s’ha posat de manifest que les necessitats d’informació juvenil s’han increment en aquest període de crisi motivat per la COVID-19.

El treball conjunt d’aquestes entitats ofereix una sèrie de recomanacions contingudes en un estudi per a millorar els serveis d’informació juvenil, en les quals destaca la necessitat de tindre una presència adequada en Internet i en plataformes de xarxes socials com Facebook, Instagram i Youtube.

Així mateix, es proposa la producció de més continguts audiovisuals i planificar els serveis d’informació juvenil per a joves que viuen fora de les àrees urbanes, en municipis xicotets i en zones rurals.

Quant a l’accés, el projecte DesYing defensa la creació de xarxes i l’accessibilitat per a les persones joves així com web adaptables i interactives per a dispositius mòbils.

En l’apartat de col·laboració institucional defensa un reforç de la presència en centres educatius, a través del programa de corresponsals com a “ambaixadors juvenils” en centres d’ensenyament i fins i tot facilitar informació al professorat.

Altres propostes contemplades en l’estudi apunten a compromisos i activitats per a millorar la provisió d’informació juvenil, dotar als centres de recursos tangibles, augmentar els recursos humans i la participació de les persones joves en el disseny conjunt del servei.

L’objectiu consisteix a crear estratègies i recursos que permeten a les persones que treballen amb joves, especialment des dels serveis d’informació juvenil, donar a conéixer aquests serveis al major nombre possible de joves, sobretot si es troben en risc d’exclusió social i en definitiva potenciar serveis d’informació juvenil més amigables i efectius per a les persones joves.

El projecte de Eryica, que va començar al març de 2019 amb una duració de 2 anys, treballa en el disseny de serveis d’informació juvenil d’acord amb les necessitats de les persones joves, de manera que siguen fàcils d’usar, competitius i rellevants per al grup usuari.

Les eines i estratègies desenvolupades en el marc del projecte seran creades, liderades i avaluades per joves, professionals de joventut i experts en disseny de serveis. Els resultats de la investigació, el kit d’eines i un curs en línia podran ser utilitzats i explotats per proveïdors d’informació juvenil en tota Europa.