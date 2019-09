L’IVAM anuncia l’adquisició d’obra de l’artista Carlos Sáez en Obert València

El museu renova així el seu compromís amb les galeries i artistes valencians







El director de l’IVAM, José Miguel G. Cortés, ha anunciat la compra d’una obra de l’artista valencià Carlos Sáez (València, 1988), de la galeria Espai Tactel, en el transcurs de la presentació de la VII edició d’Obert València, esdeveniment organitzat per l’Associació de Galeries d’Art Contemporani de la Comunitat Valenciana (LaVAC).



“Proposarem al Consell Rector de l’IVAM l’adquisició de l’obra ‘Neurón’ (2019) de l’artista Carlos Sáez per a la col·lecció del museu”, ha informat José Miguel G. Cortés durant la roda de premsa. Es tracta d’una escultura realitzada en resina epoxi i metall amb què el museu aposta pels llenguatges d’art digital i multimèdia. “Amb aquesta adquisició l’IVAM reforça la presència d’artistes valencians contemporanis en la col·lecció i renova el seu compromís amb les galeries d’art valencianes”, ha comentat el director del museu.



L’anunci s’ha produït durant la presentació de la nova edició d’Obert València, que ha comptat amb la participació de la directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga; la presidenta de LaVAC, Rosa Santos; el cap de secció-coordinador de Museus, Monuments i Exposicions de l’Ajuntament de València, Javier Martí Oltra, junt amb el director de l’IVAM.



Durant la roda de premsa s’ha anunciat el premi a la millor exposició a ‘Mulholland Drive’, de l’artista Álex Marco, de la galeria Luis Adelantado, atorgat per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, i el premi a l’artista destacat, concedit per l’Ajuntament de València, que ha recaigut en Xavier Arenós, que exposa la galeria Rosa Santos.



El jurat convocat per a aquesta edició estava format per Tania Pardo, subdirectora del CA2M-Centro de Arte Dos de Mayo; José Luis Pérez Pont, director del Centre del Carme; Javier del Campo, director d’art del CAB (Burgos); i Julia Ramón, subdirectora d’Activitats i Programes Culturals de l’IVAM.



Carlos Sáez (València, 1988) és un artista multidisciplinari especialitzat en mitjans digitals. El seu principal objecte d’estudi és la relació entre l’ésser humà i la tecnologia, que tendeix a desenvolupar en la seua obra alçant la mateixa estètica de la maquinària i la seua programació.



En les seues obres se serveix de diferents mitjans com la il·lustració, el vídeo o 3D, amb els quals plasma el desig de l’ésser humà per modificar la seua aparença natural en entorns virtuals. Pioner del ‘net-art’, va ser el fundador del web punter Cloaque.org. L’artista digital ha exposat la seua obra en galeries i esdeveniments culturals arreu del món.