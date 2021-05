L’IVAM celebra el Dia dels Museus amb activitats gratuïtes per a tots els públics

Connect on Linked in

La programació inclou recorreguts guiats des d’una perspectiva de gènere, una visita a la Ciutat Fallera, animació lectora per a famílies o un recital d’òpera

IVAM Alcoi presenta la nova exposició ‘Escultura infinita’ amb obres de Jorge Oteiza, Pablo Palazuelo, Miquel Navarro, Carmen Calvo o Cristina Iglesias

L’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) se suma un any més al Dia Internacional dels Museus, una jornada festiva que se celebra mundialment des de 1977 per a posar el focus en els centres que vetlen pel nostre patrimoni. El lema proposat per l’ICOM per a aquesta edició és “El futur dels museus: recuperar i reimaginar”, una invitació a replantejar la idea d’institució viva i oberta.

La directora de l’IVAM, Nuria Enguita, assenyala que “és el moment de repensar la nostra manera de ‘contar’, com valorem i compartim les nostres col·leccions, com connectem amb el nostre públic local. Els museus s’han de tornar a convertir en espais de trobada, en llocs per a la contemplació i per a l’aprenentatge, però també per a la convivència i la conversa. En compte de visitar exposicions, comencem a habitar-les”.

Amb aquest objectiu, l’IVAM ofereix una setmana d’activitats gratuïtes dirigides a tots els públics, tant al Centre Julio González com a la seu d’Alcoi, així com una programació especial de trobades, intervencions, activacions i visites comentades.

Al llarg de tota la setmana, el museu valencià incrementa els recorreguts guiats a les exposicions amb un programa de visites al projecte expositiu ‘Indústria / Matrius, trames i sons,’ a càrrec de l’arqueòleg i gestor del patrimoni Tono Vizcaíno, i a la mostra dedicada a l’artista libanesa Mona Hatoum, Premi Julio González 2020.

Amb vocació de propiciar més accessibilitat i inclusió, el museu organitza visites guiades a l’exposició de Julio González per a persones cegues i amb baixa visió. Aquestes visites inclouen tant l’audiodescripció de les escultures com la possibilitat d’explorar-les tàctilment, en col·laboració amb la Delegació Territorial de l’ONCE. Amb aquesta iniciativa, el museu posa en valor la forma de percebre i d’aproximar-se a l’art per part de les persones cegues, i convida a una experiència innovadora d’alteració i desnormalització sensorial de la percepció de les obres.

El museu també vol obrir les portes de les seues col·leccions per a acostar-les a la ciutadania des d’una perspectiva de gènere. Aquest itinerari, previst per al diumenge 23 de maig, planteja una relectura transversal de certes obres de la Col·lecció de l’IVAM, que comprén des d’obres de Julio González fins a peces de Sophie Taeuber-Arp.