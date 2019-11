L’IVAM celebra el Dia Mundial de la Infància amb activitats familiars

Print This Post

És transforma en un jardí creatiu amb un gran joc per a xiquets i xiquetes



El Dia Mundial de la Infància compleix 30 anys, els mateixos que te l’IVAM

L’IVAM transforma el museu en un jardí amb ‘Flora habilis’ durant el cap de setmana del 23 i 24 de novembre amb motiu del Dia Mundial de la Infància, un joc destinat al públic infantil i familiar ideat expressament per a l’IVAM per l’estudi Milimbo.

El dissabte i el diumenge ‘Juga el museu!’ planteja transformar l’IVAM en un jardí viu, un hivernacle de creació, lúdic i de diversió per a xiquets i xiquetes. El joc ‘Flora habilis’, creat específicament per a l’IVAM per l’estudi Milimbo, ocuparà i s’instal·larà al museu a través de construccions volumètriques, acoblables, itineraris, formes connectades i combinables.



És tracta d’un joc autònom de construcció en constant transformació que és durà a terme durant l’horari d’obertura del museu, de 10 a 19h, amb entrada lliure i sense necessitat de reserva.

A més l’IVAM també ha programat activitats didàctiques amb motiu del dia de la Infància al seu centre d’Alcoi, on el dissabte i el diumenge desenvolupa ‘El museu en cadena’ una activitat familiar relacionada amb l’exposició ‘La societat del rendiment’. És tracta d’un joc i ‘performance’ en el qual els participants reprodueixen la fabricació en cadena per a crear ‘fanzines’.

El 20 de novembre se celebra el Dia Universal de la Infància per a commemorar els aniversaris de l’adopció de la Declaració Universal dels Drets del Xiquet (1959) i l’aprovació de la Va convéncer dels Drets del Xiquet (1989).

Aquesta va convéncer, la més universal dels tractats internacionals, estableix una sèrie de drets per als xiquets i els xiquetes, inclosos els relatius a la vida, la salut i l’educació, el dret a jugar, a la vida familiar, a la protecció enfront de la violència i la discriminació, i al fet que s’escorten els seues opinions.

Els institucions culturals, també l’IVAM, exerceixen un paper clau en el benestar de la infància. Per això, l’Institut Valencià, aprofitant el seu 30 aniversari i el 30 aniversari de la Va convéncer dels drets de la infància, ha programat 2 dies amb activitats especialment dedicades al públic infantil i familiar.

Així, aquest dia mundial ens ofereix un punt de partida per a dur a terme mesures inspiradors per a defensar, promoure i celebrar els drets del xiquet a través de diàlegs i accions que construiran un món millor per als xiquets.