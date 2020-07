L’IVAM exposa a València un diàleg entre els mons que conviuen al Mediterrani

Connect on Linked in

L’exposició de Güslün Kafamustafa porta a la galeria 7 de l’IVAM l’obra de l’artista turca viva més internacional

El director de l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) i comissari, José Miguel G. Cortés, ha presentat hui als mitjans la mostra de Gülsün Karamustafa, la primera gran exposició individual de l’artista turca a Espanya. Una oportunitat immillorable per a conéixer una de les veus més singulars del món de l’art contemporani, amb una llarga trajectòria a escala internacional, especialment a Alemanya.

La ciutat d’Istanbul es troba present en tot moment en les creacions de Karamustafa, una ciutat que en si mateixa és un món, situada en l’encreuament de camins entre Àsia i Europa, entre l’Est i l’Oest.

Les peces que s’exposen a l’IVAM fins al 18 d’octubre de 2020 representen un món híbrid, barroc i suggeridor plasmat en tota mena d’elements quotidians com la roba, les catifes o els teixits decoratius, usant tota classe de materials i tècniques vinculades al gust “popular” enfrontades a una nova narrativa que els transforma per a formar part d’un nou relat que qüestiona els gèneres tradicionals i la seua significació en la societat.

Per a José Miguel G. Cortés, “la mostra és, com ella diu de si mateixa, una exposició que no és occidental, però tampoc oriental exactament. Els vídeos, els objectes, les teles seleccionades, posen en dubte la imatge tipificada que s’ofereix d’Orient des d’Occident, la idea de la masculinitat a Turquia, el paper de la dona o de la diversitat sexual, de la convivència de les diferents creences religioses”.

L’artista té en aquests moments 75 anys i, a causa dels problemes de mobilitat generats per la pandèmia, Karamustafa no ha pogut estar present en el muntatge de la mostra a l’IVAM, però el director del museu ha destacat que “des de fa mesos s’ha treballat estretament amb l’artista des d’Istanbul per a coordinar cada detall en una col·laboració constant. El resultat és una exposició que desperta en el visitant una nova visió de la cultura oriental amb un plantejament molt polièdric en tots els sentits. Un cant a la pluralitat i al mestissatge, a la hibridació de diferents mons físics i conceptuals”.

La mostra pot veure’s a l’IVAM fins al pròxim 18 d’octubre. A més, el museu recorda que fins a finals d’any l’entrada és lliure i gratuïta i que s’han de tindre en compte en la visita les mesures de seguretat i higiene dictades per les autoritats sanitàries.