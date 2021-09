L’IVAM organitza a Madrid un homenatge a Tomàs Llorens junt amb el Museu Thyssen-Bornemisza, el Museu Reina Sofía i el Ministeri de Cultura

Connect on Linked in

L’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM), junt amb el Museu Nacional Thyssen-Bornemisza, el Museu Reina Sofía i el Ministeri de Cultura, organitza una trobada en record de l’historiador de l’art Tomàs Llorens, mort el passat 10 de juny. Director de l’IVAM entre 1986 i 1988 i un dels grans museòlegs a Espanya, va resultar decisiu en la fundació dels centres d’art modern més destacats del país. El dimecres 29 de setembre a les 18.00, comissaris, historiadors de l’art, arquitectes i artistes intervindran en un homenatge a la seua figura, que es retransmetrà en ‘streaming’ des del Museu Thyssen.



Al llarg d’una carrera de cinc dècades, Tomàs Llorens (1936-2021) va unir les tasques de docència universitària, investigació científica i gestió cultural. Va ser professor d’Estètica, Composició Arquitectònica i Història de l’Art en universitats com la Politècnica de València, la de Portsmouth o la de Barcelona, col·laborador i dinamitzador teòric de l’Equip Crònica, comissari, junt amb Valeriano Bozal, de l’emblemàtica exposició ‘Espanya, avantguarda artística i realitat social, 1936-1976’ de la Biennal de Venècia de 1976 i, en la dècada de 1980, va ser director fundacional de l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) i director del Museu Reina Sofía, en la seua transició de centre d’art a museu nacional, abans de convertir-se en conservador en cap del Museu Thyssen.



Per a aquest homenatge es compta amb intervencions, tant presencials com virtuals, de personalitats vinculades als interessos professionals i intel·lectuals de Llorens, com Nuria Enguita, directora de l’IVAM; Guillermo Solana, el seu successor com a director artístic del Museu Thyssen; la baronessa Carmen Thyssen-Bornemisza, vicepresidenta del Patronat del Museu Thyssen; Manuel Borja-Villel, director del Museu Reina Sofía; María Dolores Jiménez-Blanco, directora general de Belles Arts del Ministeri de Cultura i Esport; Valeriano Bozal, catedràtic emèrit d’Història de l’Art en la Universitat Complutense de Madrid; Paloma Alarcó, cap de conservació de Pintura Moderna del Museu Thyssen; Kosme de Barañano, catedràtic d’Història de l’Art en la Universitat Miguel Hernández d’Elx, i l’artista estatunidenc Alex Katz.