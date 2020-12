L’IVAM organitza activitats per a totes les edats durant les festes nadalenquesç

Connect on Linked in

Visites comentades a les exposicions, tallers educatius i la presentació d’un conte il·lustrat són algunes de les propostes

L’IVAM ha preparat un programa d’activitats per al mes de desembre i els primers dies de gener amb l’objectiu que els visitants de totes les edats puguen gaudir d’una àmplia oferta ludicocultural. En un Nadal en què moltes activitats tradicionals s’han vist suspeses o alterades per les mesures sanitàries contra la COVID-19, els museus es reivindiquen com a alternativa cultural segura. L’IVAM manté el seu horari habitual de dimarts a diumenge de 10.00 hores a 19.00 hores, llevat del dia 31 de desembre que el museu obri fins a les 15.00 hores i els dies 24 i 25 de desembre i 1 de gener, que roman tancat.

Hui dimecres, 23 de desembre, el museu presenta un llibre infantil que porta per títol ‘Què hi ha davall de la terra?’ creat per Elisa M. Matallín per al taller educatiu del mateix nom. Es tracta d’un conte d’enigmes, endevinalles i xarades protagonitzat per un poregós estruç que guia els xicotets visitants de l’IVAM entre instal·lacions monumentals de Mario Merz, Alfredo Jaar, Kara Walker o William Kentridge. La publicació inclou il·lustracions d’Aitana Carrasco i els dibuixos de més de 100 persones, entre xiquets i xiquetes, famílies i gent curiosa, que van participar en l’acció ‘A l’IVAM com a casa!’ amb motiu del Dia Internacional de la Infància.

Les visites comentades a les exposicions, tant al Centre Julio González com a l’IVAM Alcoi, continuen durant les vacacions escolars de la mà d’especialistes per a oferir lectures enriquidores, tant en valencià com en castellà.

Així mateix, l’IVAM ha programat tallers educatius per a públics de totes les edats, encara que amb horaris especials de Nadal. Les famílies amb xiquets i xiquetes a partir de 4 anys poden ballar en l’activitat ‘Saitama’ que se celebrarà els dies 26 i 29 de desembre i el 2 de gener. Els visitants entre 0 i 99 anys es poden apuntar al recorregut dramatitzat ‘Què hi ha davall de la terra?’ que tindrà lloc els dies 27 i 30 de desembre i el 3 i el 5 de gener. Totes les activitats són gratuïtes i tenen el suport de Caixa Popular. És imprescindible fer la inscripció prèvia mitjançant un correu electrònic en ‘ivam@consultaentradas.com’ o telefonant al 976004973 (de dilluns a dissabte de 9-20 hores).

Quant al programa expositiu, durant el període nadalenc, els assistents poden descobrir l’exposició acabada d’inaugurar ‘Com solíem…’ d’Asunción Molinos Gordo en la qual reflexiona entorn de la rellevància del patrimoni tradicional lligat a l’horta valenciana. L’artista ha utilitzat la tècnica tàpia, pròpia de les alqueries, com a element substantiu de la instal·lació que es podrà veure al museu fins a l’11 d’abril.

Una altra de les propostes és l’exposició ‘Des/Ordre moral. Art i sexualitat a l’Europa d’entreguerres’ que explora les visions de la sexualitat en aquell període amb obres d’artistes com Otto Dix, George Grosz, Francis Picabia, Man Ray, Salvador Dalí o Federico García Lorca. Orient i Occident se citen a la Galeria 7 de l’IVAM de la mà de l’artista turca Gülsün Karamustafá.

Una exposició amb peces icòniques, procedents del museu MAXXI de Roma en l’exposició ‘Quina és la nostra llar?’, i un nou ‘Cas d’estudi’ dedicat a les imatges que va crear Robert Rauschenberg, referent nord-americà de l’‘art pop’, per a l’espectacle de la coreògrafa i ballarina Trisha Brown Glacial Decoy, completen la programació expositiva del Nadal a l’IVAM.