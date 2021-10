L’IVAM organitza una viquimarató sobre Josep Renau

– La trobada de viquipedistes se celebra abans del seminari internacional que analitzarà la figura del cartellista i fotomuntador valencià

L’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) organitza el pròxim dimecres 20 d’octubre una viquimarató, una trobada de viquipedistes i públic general amb l’objectiu d’editar articles relacionats amb l’artista Josep Renau en la popular enciclopèdia digital.



L’activitat s’emmarca dins del seminari internacional que tindrà lloc a l’IVAM sobre l’obra del cartellista, fotomuntador, muralista i teòric Josep Renau els dies 21 i 22 d’octubre. El congrés pretén revisar la seua obra i els contextos històrics en els quals va desenvolupar el seu treball artístic durant el seu exili a Mèxic i a la República Democràtica Alemanya, a través de noves investigacions i enfocaments conceptuals.



La viquimarató, coordinada per Francesc Fort, és una iniciativa de l’IVAM, en col·laboració amb Amical Wikimedia, Wikimedia España, Wikimedia México i Wikimedia Deutschland, que pretén potenciar la qualitat dels continguts relacionats amb Josep Renau, intentar que la màxima quantitat possible d’informació sobre l’artista puga ser consultada en l’enciclopèdia en línia de referència -en valencià, castellà, anglés i alemany-, i augmentar el coneixement sobre un autor fonamental de l’art del segle XX.



“L’IVAM està treballant per a aconseguir que els seus materials estiguen en el domini públic. Es tracta de posar informació sobre un artista fonamental com Josep Renau a disposició de totes les persones a través de la Viquipèdia, una enciclopèdia lliure, accessible i amb una actualització constant”, ha explicat Nuria Enguita, directora de l’IVAM.



La directora executiva de Wikimedia México, Carmen Alcázar, ha destacat que “és fonamental la documentació de processos històrics en els quals el nostre país ha pres part, ja que és una nació que ha acollit en el seu territori persones empeses a l’exili”. L’obra de Renau, com assenyala, “s’agermana a la d’altres exiliats espanyols que van deixar patent la seua presència”.



Durant la trobada els participants visitaran l’exposició ‘Els exilis de Renau’ juntament amb els comissaris de la mostra, Joan Ramon Escrivà i Josep Salvador, que desgranaran les claus dels períodes històrics menys coneguts dins de la producció artística del valencià, primer a Ciutat de Mèxic (1939-1958) i, posteriorment, a l’antiga República Democràtica d’Alemanya (1958-1982).



Després de la reunió de viquipedistes, les activitats entorn de la figura de Josep Renau continuen amb el seminari internacional, dirigit per la curadora i professora de la New York University Jordana Mendelson, que comptarà amb experts internacionals que revisaran l’obra d’aquest artista i militant comunista, un dels intel·lectuals espanyols més importants del segle XX.



Entre les persones participants es troben Sebastiaan Faber, catedràtic d’Estudis Hispànics en l’Oberlin College; Carmen Gaitán Salinas, de la Universitat Complutense; la historiadora de l’art Erika Wolf, i Oliver Sukrow. El congrés finalitza amb una taula redona que porta per títol ‘Revisió de Renau en els anys 30, des de la perspectiva de l’exili’, que comptarà amb Albert Forment, Carl Henrik Bjertröm i María Rosón.



El seminari és gratuït i requereix inscripció prèvia a través de l’adreça electrònica ivam@consultaentradas.com o en el telèfon 976004973 (de dilluns a dissabte de 9 a 20 h).