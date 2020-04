L’IVAM presenta el seu projecte educatiu virtual i gratuït ‘#IVAMenpijama’ amb tallers per a tots els públics

Print This Post

Papiroflèxia, dibuixos animats inspirats en Ignacio Pinazo i un joc de pistes per a gaudir de #IVAMdesdecasa

Amb motiu del Dia Mundial de l’Art, l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) presenta un paquet de projectes educatius i lúdics, de caràcter artístic, sota l’etiqueta #IVAMenpijama. L’objectiu és estimular la creativitat i l’interés per l’art i, al mateix temps, oferir una alternativa a les activitats didàctiques presencials durant el tancament temporal de l’IVAM per la crisi sanitària.

Sense eixir de casa, l’usuari podrà gaudir d’aquesta campanya virtual i gratuïta amb activitats orientades a tots els públics: des de xiquets i xiquetes d’Educació Infantil i Primària, fins a propostes per a adolescents o grups amb diversitat funcional. Aquest projecte, disponible en el web de l’IVAM (ivam.es), també ofereix material per als docents que, davant de la impossibilitat de visitar el museu amb l’alumnat, poden disposar de recursos per a l’aprenentatge.

‘L’IVAM… pertot arreu!’ proposa a les famílies convertir la seua casa en un espai d’experimentació i en un museu seguint un joc de pistes guiat per un furó. Només es necessita crear una màscara amb cartolina i tisores i observar el que ens rodeja amb uns altres ulls. Aquesta proposta educativa, que ha desenvolupat l’IVAM per als més menuts (3-6 anys) mentre el museu roman tancat durant la quarantena, és una readaptació del taller ‘El Museu… pertot arreu!’ que proposa transformar els objectes domèstics en obres d’art.

La segona iniciativa, que porta per títol ‘Pinazo s’anima a casa’, està dirigida a un públic familiar amb xiquets i xiquetes a partir de 6 anys. Es tracta d’un taller, inspirat en la tècnica gestual del pintor Ignacio Pinazo, que mostra com crear dibuixos animats des de casa utilitzant qualsevol aplicació de ‘stop motion’. També ensenya a fer seqüències animades utilitzant arena, un homenatge a l’artista valencià que tantes vegades va retratar la platja mediterrània i els seus banyistes.

‘Cossos en (in)acció!’ és la proposta educativa per a joves centrada en l’exposició ‘Temps convulsos. Històries i microhistòries en la Col·lecció de l’IVAM’. El projecte planteja als adolescents recórrer a una màscara per a posar-se en el lloc d’un altre a partir de l’obra de l’artista britànica Gillian Wearing, descontextualitzar una frase de Dora García o escoltar una llista de música en Spotify amb cançons de caràcter reivindicatiu. L’objectiu és fomentar el pensament crític en alumnes de Secundària en temes com la identitat, el gènere o el pas del temps.

L’estudi Milimbo ha dissenyat una activitat específica de papiroflèxia per a gaudir en família. ‘Plegats’ suggereix crear tota mena de formes i personatges utilitzant materials tan comuns com paper, cartó i tisores i seguint unes senzilles instruccions de plegatge. Aquesta experiència estarà disponible en el web del museu a partir del 17 d’abril.

‘#IVAMenpijama’ se suma a l’oferta virtual de continguts que l’Institut Valencià d’Art Modern ha llançat des del tancament de les seues portes al públic. Des del seu web i les seues xarxes socials, ‘#IVAMdesdecasa’ ofereix, entre altres coses, el curs en línia ‘#IVAMparladart’, una selecció comentada d’obres de la seua col·lecció ‘#IVAMshots’ o un avanç de les exposicions que estan preparant en ‘#IVAMnextcoming’.–