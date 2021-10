L’IVAM presenta un programa de 17 exposicions amb una àmplia presència de dones artistes

Connect on Linked in

S’inclouen mostres dedicades a Anna Boghiguian, Carmen Calvo, Teresa Lanceta o Zanele Muholi, així com una potent exposició d’Anni i Joseph Albers, artistes de la Bauhaus

S’han organitzat exposicions en altres espais entre les quals destaca la mostra ‘Art en una terra erma (1039-1959)’ al Museu de Belles Arts de Castelló

La secretària autonòmica de Cultura i Esport, Raquel Tamarit i la directora de l’IVAM, Nuria Enguita, han presentat la programació d’exposicions i programes públics de l’IVAM per a l’any 2022. La proposta inclou mostres dedicades a dones com Anna Boghiguian, Carmen Calvo, Teresa Lanceta o Zanele Muholi; artistes clau com Anni i Josef Albers o el danés Asger Jorn; una relectura de la col·lecció de Julio González; i projectes de creadores joves com Mar Arza, Ana Penyas i Alba Herrero.

En paraules de la secretària autonòmica, Raquel Tamarit, “el programa expositiu de l’IVAM per a 2022 és fruit de l’empremta de Núria Enguita i el seu equip, seguint al 100 % les línies de treball que s’havia marcat la directora des que pilota el nostre museu internacional d’art modern i contemporani de referència”. La secretària autonòmica ha afegit: “És una proposta excel·lent i combina noves lectures de la Col·lecció de l’IVAM, la revisió d’artistes d’avantguarda, qüestions de gènere, la vertebració del territori i treballs sobre l’art contemporani. També destaca la forta presència de dones artistes: de totes les exposicions la meitat estan dedicades a dones o són projectes realitzats per elles”.

“El programa de l’any 2022 s’organitza entorn d’una sèrie d’exposicions, activitats i programes que recuperen el moviment de la història, treballen des dels feminismes, ofereixen noves aproximacions al fet popular i miren contextos pròxims i més allunyats, però que ens afecten de la mateixa manera”, ha comentat Nuria Enguita.

El Centre Julio González acull el treball com a parella de dos grans artistes, Josef Albers (Bottrop, 1888-Connecticut, 1976) i Anni Albers (Berlín, 1899-Connecticut, 1994), en la seua primera mostra en l’Estat espanyol. Són 350 obres, incloent-hi una selecció de peces de mobiliari de l’etapa de la Bauhaus, que representaran les fites fonamentals de les seues diferents etapes creatives.

La mostra de Josef i Anni Albers s’emmarca dins de València Capital Mundial del Disseny 2022, juntament amb l’exposició ‘Ruta gràfica. El disseny del so a València’, que radiografiarà l’evolució del disseny gràfic entorn del que popularment es va denominar com a ‘ruta del bacalao’ entre els anys huitanta i noranta.

Nuria Enguita ha destacat que “amb aquests dos projectes, l’IVAM se suma al programa d’activitats relacionades amb aquesta importantíssima cita del disseny a València”.

“La programació del 2022 planteja noves mirades a l’avantguarda històrica, amb una relectura de la col·lecció de Julio González a partir dels fons del museu”, ha afegit la directora de l’IVAM.

De la mateixa manera, l’època de la postguerra espanyola i europea serà analitzada tant des de la col·lecció de l’IVAM, amb l’exposició ‘Art en una terra erma (1039-1959)’ al Museu de Belles Arts de Castelló, com des dels nous plantejaments de la dècada dels cinquanta i seixanta en figures com Asger Jorn o el grup ZERO.

Segons ha comentat Enguita: “La mostra sobre l’artista danés Asger Jorn (Vejrum 1914-Aarhus 1973) implicarà una reformulació important del seu treball, tal com s’ha entés fins ara. L’exposició aprofundirà en el seu treball amb obra gràfica i altres experimentacions en publicacions; es publicaran les cartes de Jorn a Guy Debord que revelaran fins a quin punt Jorn va estar compromés amb la pràctica situacionista; i es presentarà el projecte d’art experimental que Jorn va emprendre, sota el nom de l’Institut Escandinau de Vandalisme Comparatiu (SICV)”.

La primera de les noves exposicions es podrà visitar entre febrer i juny i està dedicada a Jordi Teixidor (València, 1941), Premi Nacional d’Arts Plàstiques 2014. La mostra és un recorregut no retrospectiu que mostrarà les claus del seu treball.