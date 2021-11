L’IVAM proposa experimentar amb el llenguatge des de la diversitat cultural i lingüística

Connect on Linked in

‘Poliglotia’ inclou tallers de cal·ligrafia àrab i d’art ebru, una sessió de lectura sobre literatura africana, una trobada amb cuines migrants i un passeig per racons de la Xina a València

El programa es presenta el dissabte 27 de novembre amb una jornada de portes obertes i un concert del duo hispanocongolés Dreamer Strings y Doudou Nganga

L’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) impulsa el projecte ‘Poliglotia’ amb l’objectiu d’obrir el museu a diverses llengües i pràctiques culturals presents a la ciutat de València. L’intercanvi de sabers i l’experimentació amb el llenguatge seran les eines i els motors de dinamització d’aquest procés creatiu. La primera acció ha sigut la formació d’un Grup d’Estudis Poliglots amb parlants de diverses llengües com l’àrab, l’ucraïnés, el lingala, el xinés, el georgià, el castellà, el valencià, el wòlof, el rus, el taiwanés i el francés.

El projecte està coordinat per Paco Inclán, escriptor i professor d’espanyol per a persones migrants i refugiades, i s’inspira en l’atmosfera d’una classe d’aprenentatge d’idiomes en qüestions com la voluntat per a entendre i explicar-se, l’acostament a altres cosmovisions a través del llenguatge i les relacions que s’estableixen entre persones que comparteixen un mateix espai des de la diversitat.

El programa es presenta el dissabte 27 de novembre a l’IVAM en una sessió oberta al públic. Durant la jornada es donaran a conéixer les diferents activitats proposades fins al mes de maig de 2022 i es presentarà el Grup d’Estudis Poliglots, creat per a experimentar amb paraules, contes, poemes, llegendes, refranys, acudits, cançons de bressol, cants i altres expressions de les diferents llengües maternes dels seus integrants. La jornada es tancarà amb un concert del duo hispanocongolés Dreamer Strings i Doudou Nganga.

Entre les accions proposades, ‘Poliglotia’ inclou un taller de cal·ligrafia àrab el 10 de desembre a càrrec del cal·lígraf i pintor Abdelaziz Bouhlassa Bachari, que mostrarà els diferents instruments, tècniques i estils que s’empren en aquesta escriptura caracteritzada per la seua bellesa i flexibilitat.

El mes de gener, la llibreria United Minds dinamitzarà una sessió de lectura compartida entorn del llibre ‘Descolonitzar la ment’, de l’escriptor kenià Ngugi wa Thiong’o. Al febrer, el Grup de Sensibilització de València Acull abordarà les diferents realitats migratòries mitjançant les biblioteques humanes, trobades en què és possible ‘llegir’ històries en la veu dels seus protagonistes i en què ‘llibre’ i ‘lector’ poden escoltar-se i dialogar entre ells.

Una altra de les iniciatives és una sessió de ‘Sabors & Sabers’ amb el col·lectiu Cuines Migrants, que proposa la gastronomia com a eina per a obrir espais de diàleg i trobada intercultural. Els ingredients, receptes i processos culinaris serviran per a dinamitzar aquesta jornada en la qual es reflexionarà sobre qüestions d’identitat, migració i memòria a través del menjar.

El programa es completa amb un taller d’art ebru a càrrec de l’artista turca Meral Gokcek. Es tracta d’una tècnica pictòrica tradicional, a base de gotes de tints naturals sobre aigua, que es va expandir des de l’Àsia Central fins a Turquia.

En l’última sessió del cicle, el comunicador Hu Zhao oferirà un passeig guiat per racons valencians que l’evoquen a la seua Xina natal, des de l’arquitectura, la botànica, els rituals i la gastronomia.

Les activitats de ‘Poliglotia’ són gratuïtes i requereixen inscripció prèvia a través de l’adreça electrònica ivam@consultaentradas.com. Aforament limitat.