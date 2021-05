L’IVAM proposa repensar el patrimoni industrial valencià a partir del sonor, l’immaterial i els moviments socials

Print This Post

El projecte expositiu Indústria/Matrius, trames i sons reuneix fanzines produïts en fàbriques okupadas, cartells de la Ruta del Bakalao, sons de màquines o raves

La directora de l’IVAM, Nuria Enguita, i els coordinadors del projecte, Lorenzo Sandoval i To Biscaí, han presentat als mitjans l’exposició Indústria/Matrius, trames i sons. La mostra, oberta al públic del 6 de maig al 17 d’octubre de 2021, planteja una lectura del patrimoni industrial valencià basada en el sonor, en l’immaterial i en els moviments socials.

“Aquest projecte va nàixer en 2019 quan l’arqueòleg To Biscaí i l’artista Lorenzo Sandoval comencen a treballar junts en la creació d’un arxiu sobre patrimoni industrial entés no tant des de l’arquitectura, sinó des de l’immaterial: a partir dels sons, les okupacions i els moviments socials”, ha explicat la directora de l’IVAM sobre l’exposició que fixa la seua atenció particularment en els usos del patrimoni industrial impulsats per la ciutadania.

“To Biscaí és arqueòleg i gestor del patrimoni, Lorenzo Sandoval és artista. D’aqueixa mirada híbrida part aquest projecte, enfocat en l’estudi del patrimoni i les memòries col·lectives”, ha comentat *Enguita. A partir d’aqueix treball de recerca la mostra exhibeix sons, processos, imatges, vídeos, música, peces d’art i documents vinculats a les fàbriques en el seu context original d’ús, així com també en el seu abandó i en la seua reconversió en espais patrimonials.

La directora ha subratllat que “el projecte s’ha enfocat en cinc localitzacions de la Comunitat Valenciana que són Alcoi, Port de Sagunt, València, Alacant i L’Alcora”. La selecció respon a criteris de diversitat territorial i al fet que es tracta de llocs amb una forta tradició industrial. En cadascuna d’aquestes àrees es planteja un estudi de cas, un treball de camp i una trobada en l’IVAM. Els creadors han denominat a cadascun d’aquestes trobades “matrius”.