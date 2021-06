L’IVAM reuneix els sabers de l’art faller tradicional en una trobada sobre la mostra de Lola Lasurt

Print This Post

L’IVAM organitza aquest dijous una trobada multidisciplinària oberta al públic amb artistes fallers, pirotècnics, documentalistes i crítics musicals i literaris com a part del projecte Cardiograma

L’artista Lola Lasurt (Barcelona, 1983) modera aquest dijous en el Hall de l’IVAM una trobada multidisciplinària de les persones i col·lectius que han col·laborat en el procés creatiu de la mostra “Cardiograma” que s’exhibeix en la galeria 6 del museu des del passat 26 d’abril i que parteix del món de la pirotècnia i les Falles per a reflexionar sobre l’estat de la democràcia i el paper de la transició.

Per a Lola Lasurt “es tracta de repensar el present de la festa, després d’aquesta parada forçada per la pandèmia, analitzant i reflexionant sobre la recuperació del llegat de la cultura popular. L’objectiu és reunir a l’IVAM aquelles persones que m’han proporcionat la informació que ha inspirat Cardiograma, per a arrancar el projecte conceptual d’exposició”.

En la trobada participa el responsable del Centre de Documentació de la Festa de les Falles, Iván Esbrí, o el director dels museus de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València, Gil-Manuel Hernández, a més del crític musical i literari Josep Vicent Frechina. Així mateix, en la xarrada també estaran presents Nuria Martí i Xavier Nadal, de la Pirotècnia Nadal-Martí de l’Olleria, Paula Finat i Juanjo Ferrnado, del Col·lectiu Foko, María José Luna, mestra fallera i directora del Museu de l’Artista Faller i altres mestres fallers com Vicent Vendrell, Paco Pellicer, Marisa Falcó o M.ª Jesús Giménez.

Al llarg de la tertúlia, que serà oberta al públic i d’accés gratuït amb una reserva prèvia, es projectaran imatges recollides en la mostra, procedents d’arxius familiars cedides per l’Arxiu Fílmic de l’Institut Valencià de Cultura, on es veuen disparades, mascletades, cordades o santantonades gravades entre els anys cinquanta i els anys setanta.

A més, les intervencions dels participants seran gravades i transcrites i s’inclouran en una publicació prevista que culminarà el procés creatiu del projecte de Lola Lasurt. Es tracta d’un catàleg de l’exposició, una espècie de llibret dissenyat per Ausiàs Pérez, que inclourà fotogrames de les projeccions, fotografies del muntatge en sala, a més de textos de la directora de l’IVAM i comissària de l’exposició, Nuria Enguita i de l’editora, comissària d’art contemporani i fundadora de l’editorial Concreta, Laura Vallés.

La trobada tindrà lloc aquest dijous 10 de juny al Hall de l’IVAM. A causa de les mesures exigides per la pandèmia, l’aforament és limitat i les reserves per a assistir-hi s’han de fer prèviament a través del correu electrònic ivam@ivam@consultaentradas.com o telefonant al 976004973.