L’IVAM revela el món íntim de Miquel Navarro

Connect on Linked in

El gabinet secret’ de Miquel Navarro reuneix les seues col·leccions privades juntament amb obres de format xicotet de la col·lecció de l’IVAM







El director de l’Institut Valencià d’Art Modern, José Miguel G. Cortés, i el comissari Sergio Rubira, han presentat ‘Cas d’estudi. El gabinet secret’ de Miquel Navarro, un doble projecte que reuneix a la galeria 3 del museu les obres de format xicotet de Miquel Navarro (Mislata, 1945) juntament amb peces de la seua pròpia col·lecció i una intervenció específica en la façana del museu que completa l’exposició.



L’artista, que no ha pogut assistir a la presentació per motius de salut, ha agraït la iniciativa del museu a través d’una carta que ha llegit el seu company Rafa Marí, i ha destacat que es tracta “d’una mostra amb diverses obres meues -principalment aquarel·les i dibuixos- que, des de l’edat adulta, rememoren imatges i desitjos de la meua pubertat. Juntament amb aquestes peces, que tenen una emocionada càrrega autobiogràfica, s’exposen també obres de la meua col·lecció d’art africà o d’art antic”.



El director de l’IVAM ha ressaltat que “en aquesta exposició hem volgut mostrar el món que acompanya a Miquel Navarro per mitjà dels elements que inspiren la seua carrera artística, els seus viatges, la naturalesa, les seues amistats i amors”, i recuperar així la idea dels gabinets secrets: les sales reservades als museus en les quals es confinaven les obres ‘prohibides’ eròtiques i els nus.



“L’exposició sorgeix d’una intuïció: vaig pensar que Miquel Navarro havia de ser col·leccionista”, ha revelat el comissari, Sergio Rubira, qui ha subratllat la “generositat” de l’artista. “Ha sigut una intromissió a la seua casa i al seu estudi”, resumeix sobre el procés de gestació de la mostra.



Al llarg de l’exposició màscares i fetitxes africans, objectes arqueològics, joguets, motlures barroques i cactus de les col·leccions privades de Miquel Navarro conviuen amb alguns dels esbossos, aquarel·les i terracotes de l’artista que es conserven a l’IVAM, “i recuperen així el lloc del qual van vindre”, ha postil·lat el comissari.



L’exposició permet recórrer la trajectòria de Miquel Navarro a través dels seus interessos i obsessions, que al·ludeixen al desig amb un component eròtic. La mostra estableix, així, relacions entre els objectes de les seues col·leccions i les seues obres de format xicotet. “Els ídols de diferents cultures africanes es poden vincular amb els tòtems de l’artista i les màscares casc amb les seues escultures de caps”, ha comentat el comissari.



‘El gabinet secret’ de Miquel Navarro es completa amb una intervenció específica en la façana per part de l’artista amb una imatge inèdita de 1972 que s’emmarca dins del programa ‘IVAM Produeix’.