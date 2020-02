L’IVAM s’ompli de música i famílies per a acomiadar Jean Dubuffet

Print This Post

El museu convida aquest diumenge a portar un instrument o un objecte que faça soroll

L’exposició ‘Jean Dubuffet. Un bàrbar a Europa’ s’acomiada de l’IVAM diumenge 16 de febrer amb una acció sonora dirigida a tot el públic a partir de 5 anys. El museu convida els assistents a portar un objecte o un instrument que faça soroll per a participar en aquesta activitat, projectada per Cuneta, que s’acosta a l’univers polièdric de Jean Dubuffet (Le Havre, 1901 -París, 1985) des del sensorial, el brut i el sensible.

El públic que s’acoste a l’IVAM aquest diumenge també podrà recollir com a regal el CD de creació sonora editat amb motiu de l’exposició ‘Jean Dubuffet. Un bàrbar a Europa’. El CD és el resultat del treball realitzat per totes les famílies participants en el taller didàctic ‘Embruta’t l’orella!’ i que s’ha convertit en una particular banda sonora original de la mostra.

L’exposició ‘Jean Dubuffet. Un bàrbar a Europa’, que ocupa la galeria 1 de l’IVAM des del 16 d’octubre de 2019 i que es clausura aquest diumenge, reuneix al museu 150 obres de l’artista francés, creador de l’‘art brut’, i inclou pintures, dibuixos, escultures, grafitis, textos i, fins i tot, música. Organitzada en col·laboració amb el MUCEM de Marsella i el MEG de Ginebra, l’exposició mostra un artista molt crític amb la cultura dominant que va donar veu a creacions artístiques procedents d’altres cultures no occidentals i a sectors socials com els xiquets, els presoners o els malalts mentals.