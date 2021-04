L’IVC acull a la Filmoteca de València la segona edició del festival LABdeseries

Connect on Linked in

El festival de sèries de València se celebra del 18 al 24 d’abril a la Filmoteca de València, La Mutant i Las Naves

El festival es va suspendre en 2020 per la pandèmia i ara reflexiona sobre l’impacte del coronavirus en les sèries televisives

LABdeseries també programa a la Filmoteca de València activitats emmarcades dins de l’Any Berlanga

La secretària autonòmica de Cultura i Esport, Raquel Tamarit, ha presentat aquest matí la segona edició del festival LABdeseries, que se celebra del 18 al 24 d’abril, a la Filmoteca de València, Las Naves i La Mutant.

Raquel Tamarit ha recordat que “l’any passat la segona edició de LABdeseries no es va poder celebrar a causa de la pandèmia”. També ha indicat que “les sèries s’han convertit en un gran espill on es reflecteix la gran complexitat de les nostres societats i al mateix temps en un instrument inesgotable de creació, imaginació i reflexió. Per això, em pareix oportú que l’IVC haja creat aquest festival per a estimular el debat i l’anàlisi de la realitat actual amb professionals de l’audiovisual, periodistes, científics i el públic”.

Els continguts generals d’aquesta nova edició han sigut presentats pels directors del festival: el gestor cultural David Brieva, la historiadora Àurea Ortiz i el periodista Mikel Labastida.

L’acte ha comptat també amb l’assistència de la regidora d’Acció Cultural de l’Ajuntament de València, Maite Ibáñez; el director adjunt d’Audiovisuals i Cinematografia de l’IVC, José Luis Moreno, i la directora de Las Naves, Marta Chillarón.

El poder de les sèries

LABdeseries se celebra enguany sota el títol ‘El poder de les sèries’. L’abril de 2020, el coronavirus i l’emergència sanitària van impedir la celebració de l’esdeveniment, com en tants altres casos. Un any després, es reprén aquesta trobada per a pensar les sèries de televisió i gaudir-ne.

Les sèries han modificat les converses, els referents culturals, els hàbits de consum i la disposició de temps lliure. Sora el títol ‘El poder de les sèries’, LABdeseries pretén analitzar el paper que tenen en la societat i reflexionar sobre el que conten de la gent i del món actual a través de xarrades amb convidats de diferents disciplines.

Les sèries s’han convertit en l’element més recorregut per a explicar el món, ja que estan a l’abast de qualsevol i ofereixen un format i llenguatge que atrapen. El diumenge 18 d’abril, a les 18.00 hores, a la Filmoteca, quatre figures d’àmbits molt diferents debatran sobre aquestes qüestions: el professor Alberto Nahum García, el científic José Miguel Mulet, el ‘youtuber’ i actor de doblatge Korah i l’escriptora Elisa Ferrer.

En aquesta sessió s’estrena, amb la col·laboració de Filmin, el primer capítol de la sèrie sueca ‘We got this’ (2020), de Patrick Eklund, una comèdia ‘conspiranoica’ sobre el misteriós assassinat d’Olof Palme, que es podrà veure pròximament en aquesta plataforma. La sèrie, que encara no s’ha emés al nostre país, va guanyar el premi a la millor sèrie en la passada edició del Serielizados Fest.

En l’últim any, la pandèmia i el confinament han atorgat a les sèries un paper més rellevant en la vida quotidiana. L’obligatorietat de quedar-se a casa n’ha augmentat el consum a través de plataformes i també l’ha fet més divers.

LABdeseries reflexionarà sobre aquesta qüestió a través de diverses xarrades en les quals es plantejarà el paper que han tingut les ficcions durant la pandèmia i com reflectiran aquestes en un futur l’arribada de la COVID-19 i les seues conseqüències. El dilluns 19 d’abril, a les 18.00 hores, a la Filmoteca, Sergio del Molino, Inés París i Beatriz Martínez debatran sobre com reflectiran les sèries la pandèmia.

El dimarts 20 d’abril, a les 18.00 hores, a La Mutant, Javier Olivares, Alberto Rey i Paloma Rando debatran sobre el paper que han tingut les sèries durant el confinament.

El dimecres 21 d’abril, a les 13.00 hores, a Las Naves, se celebra una sessió de DJ amb realitat virtual sobre ‘quiz’ de sintonies de sèries. De vesprada, a les 18 hores, a La Mutant, el festival recordarà deu anys de la sèrie ‘Crematorio’ amb la projecció del seu primer capítol i una trobada amb Jorge Sánchez Cabezudo, creador de la sèrie, que debatrà amb Gabi Ochoa i Esther López Barceló.

El 22 d’abril, a les 18 hores, a Las Naves, se celebra el debat ‘De Westworld a Humans. Estem preparats per a viure amb robots?’, en el qual intervenen Carlos Santana, Moon Ribas, Pedro Mujica i Javier Palanca. A les 19.30 hores, també a Las Naves, Juan Bordera, Vicent Cucarella i Layla Martínez debatran si les sèries van predir la societat posterior al coronavirus.

En col·laboració amb l’IVAJ, se celebraran a la Filmoteca dues taules redones matinals. El dijous 22 d’abril, a les 12.00 hores, diversos creadors de ficcions dirigides a adolescents i joves conversaran sobre la possible influència o no de les sèries en el comportament juvenil. En aquest debat participen els guionistes Yolanda García Serrano, Diana Rojo i Alex Rodrigo. I el divendres 23 d’abril, a les 12.00 hores, Carlos del Hoyo, Valeria Vegas i l’actor Thimbo Sam debatran sobre la representació de la diversitat en les sèries juvenils.

Any Berlanga

La segona edició del festival se suma a la commemoració de l’Any Berlanga amb una taula redona formada per Alberto Caballero, Anna R. Costa, Nacho G. Velilla i Víctor García León, que debatran sobre la influència del director valencià i del component berlanguià en les sèries actuals.

També es projecta ‘Se vende un tranvía’ (1959), episodi pilot no emés d’una sèrie que no es va arribar a rodar, ‘Los pícaros’, escrita per Berlanga i Rafael Azcona. Les dues activitats se celebren el divendres 23 d’abril, a les 18.00 hores, a la Filmoteca.

Exposició sobre sèries

Del 20 d’abril al 4 de maig, Las Naves presenta l’exposició ‘El poder las series’, un recorregut per les seqüències i icones més emblemàtiques de les sèries del segle XXI, a través de vídeos, il·lustracions i una pintura mural realitzada ‘ex professo’ pels il·lustradors Núria Tamarit i Elías Taño.

LABdeseries està organitzat per l’Institut Valencià de Cultura amb la col·laboració de l’Ajuntament de València (Las Naves i La Mutant) i l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ). També compta amb el suport d’Escriptors de l’Audiovisual Valencià (EDAV).