L’IVC acull a la Filmoteca la ‘Festa del cinema en valencià’ d’Escola Valenciana

Escola Valenciana ha programat un total de quaranta projeccions de cinema en valencià per diverses localitats valencianes

El director general de l’IVC, Abel Guarinos, i la presidenta de la Coordinadora de Pares i Mares d’Alumnes i Professors d’Ensenyament en Valencià, Laura Font, han assistit a la Filmoteca a l’inici de les projeccions de la ‘Festa del cinema en valencià’ que organitza hui Escola Valenciana en 21 localitats valencianes.

Per a la ‘Festa del cinema en valencià’ Escola Valenciana ha programat un total de quaranta projeccions que normalitzaran l’oferta cultural en valencià per un dia. Amb aquesta iniciativa, milers de persones es mobilitzen per a demanar oferta cinematogràfica habitual en la llengua pròpia.

Els objectius fonamentals de la festa són reivindicar la programació de pel·lícules d’estrena en valencià, fer palesa la insuficient projecció en llengua pròpia als cinemes comercials i visibilitzar la demanda existent.

L’entitat omplirà hui sales de cinema i auditoris en les 21 localitats que participen en la festa. La Plana Alta, la Plana Baixa, el Camp de Morvedre, l’Horta, la Vall d’Albaida, la Marina Alta, la Marina Baixa, l’Alcoià, l’Alacantí, les Valls del Vinalopó, el Baix Vinalopó i el Baix Segura acullen la primera edició de la ‘Festa del cinema en valencià’.

La iniciativa compta amb la col·laboració de l’Institut Valencià de Cultura, À Punt Mèdia, la Generalitat de Catalunya, la Universitat d’Alacant, la Universitat Miguel Hernández d’Elx i els ajuntaments de Borriol, Castelló de la Plana, Almassora, Betxí, Almenara, Quartell, Canet d’en Berenguer, Manises, Ontinyent, Dénia, Alcoi, Altea, la Nucia i Novelda.

Amb les 40 projeccions es visualitzarà bona part del catàleg 2019/20 de cinema d’Escola Valenciana que reuneix cada any més de 50.000 escolars. Entre els títols, destaquen ‘Demà comença tot’, ‘Laban i Labolina’, ‘Pelé, ‘Una bossa de bales’, ‘La increïble història de la pera gegant’, ‘Ocells de pas’, ‘En Ralph destrueix internet’, ‘Al sostre del món’, ‘El vent entre les canyes’ i ‘Hotel Transsilvània 3’.

L’oferta d’enguany es completa amb ‘La vida sense la Sara Amat’, ‘Ments brillants’, ‘Ballerina’, ‘La llibreria, ‘La professora d’història’, ‘La casa dels esperits’, ‘El bosc de Haquivaqui’, ‘Cavernícola’ i ‘La dona del segle’. La projecció de diferents documentals d’À Punt també reivindicarà la presència del valencià en altres formats audiovisuals.