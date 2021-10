L’IVC acull en la Filmoteca de València dos cicles de cinema i col·labora en diverses activitats paral·leles de la 36 Mostra de València

Es projecta la retrospectiva del cineasta francés Jean-Pierre Jeunet que impartirà en la Filmoteca de València una lliçó magistral

També es projecta el cicle ‘Açò (no) és una pel·lícula de Berlanga’ i es presenta la revista ‘Trama’

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, a través de l’Institut Valencià de Cultura, col·labora amb la 36 Mostra de València- Cinema del Mediterrani en la programació de dos cicles que es podran veure en la Filmoteca de València des del 15 al 24 d’octubre.



En la Filmoteca de València es projecta una retrospectiva dedicada a Jean-Pierre Jeunet, homenatjat amb la Palmera d’Honor del festival, i el cicle ‘Açò (no) és una pel·lícula de Berlanga’.



Dins de les activitats paral·leles, la Filmoteca de València acollirà una lliçó magistral de Jean-Pierre Jeunet, la presentació de la revista ‘Trama’ de l’Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual i l’inici de les activitats de VLC Pitch Forum.



Així mateix, l’Institut Valencià de Cultura ha coeditat amb la Mostra de València el llibre ‘El cinema tunisià d’ahir i de hui’ del cineasta Tarek Ben Chaabane, que serà presentat pel mateix autor als cines Babel.





Presentació d”El lodo’



Les activitats en la Filmoteca de València s’inicien el divendres 15 d’octubre, a les 11.00 hores, amb la projecció exclusiva per a la premsa d”El lodo’ (2021), segon llargmetratge del director valencià Iñaki Sánchez Arrieta. A les 13.00 hores, tindrà lloc la roda de premsa en què intervindran el director de la pel·lícula i el director artístic de la Mostra, Eduardo Guillot, acompanyats pels actors Joaquín Climent, Susi Sánchez, Susana Merino, Toni Misó i la xiqueta Daniela Casas.



Aquest ‘thriller’ protagonitzat per Raúl Arévalo i Paz Vega, compta amb ajudes a la producció de l’IVC i és la pel·lícula de la secció oficial amb què s’inaugura aquesta edició de la Mostra, a la Rambleta, aquest mateix divendres 15 d’octubre, a les 19.00 hores.



Retrospectiva de Jeunet



El cineasta francés Jean-Pierre Jeunet té una de les mirades més personals del cine europeu contemporani. En els anys huitanta debuta dirigint curts d’animació com ‘Pas de repos pour Billy Brakko’ (1984). També estableix una prolífica col·laboració amb el dissenyador i dibuixant de còmics Marc Caro, amb el qual codirigeix dos títols de culte en la dècada següent: ‘Delicatessen’ (1991) i ‘La ciudad de los niños perdidos’ (1995).



Aquestes dues distopies retrofuturistes evidencien la seua extraordinària capacitat per a crear universos tancats i delirants i assenten les bases de la seua peculiar posada en escena, deutora del còmic i marcada per l’ús del gran angular, els colors saturats i les interpretacions histriòniques.



Aquest estil visual únic és el que dona continuïtat a una filmografia que evoluciona des de l’humor més negre a narrar històries amb un rerefons més amable, entre les quals destaca la seua obra més aclamada, ‘Amélie’ (2001), tot un fenomen de taquilla que compleix dues dècades.



El divendres 15 d’octubre, a les 20.00 hores, i el diumenge 17, a les 18.00 hores, la Filmoteca projecta ‘Delicatessen’, juntament amb el curtmetratge ‘Tonterías’. (1989). Amb un repartiment coral encapçalat per Dominique Pinon i Jean-Claude Dreyfus, el llargmetratge dirigit per Jeunet i Marc Caro també es projecta el diumenge 24 d’octubre, a les 18.00 hores,



El dissabte 16 d’octubre, a les 18.00 hores, i el diumenge 17 d’octubre, a les 20.00 hores, es projecta ‘La ciudad de los niños perdidos’. La segona pel·lícula de Jeunet i Caro conta la història d’un científic que viu en una plataforma marina perduda entre la boira i es dedica a segrestar xiquets per a robar-los els seus somnis amb l’esperança de retardar així el seu propi envelliment.



El dissabte 16 d’octubre, a les 22.30 hores, i el dilluns 18 d’octubre, a les 18.00 hores, la Filmoteca projecta ‘Alien: Resurrección’ (1997), la quarta entrega de la mítica saga de ciència-ficció, protagonitzada per Sigourney Weaver, Winona Ryder, Dominique Pinon i Ron Perlman.



El dimarts 19 d’octubre, a les 18.00 hores, i el dimecres 20 d’octubre, a les 20.00 hores, es projecta ‘Largo domingo de noviazgo’ (2004), una pel·lícula ambientada en la Primera Guerra Mundial que està protagonitzada per Audrey Tautou.



El divendres 22 d’octubre, a les 18.00 hores, i el dissabte 23 d’octubre, a les 20.00 hores, es projecta ‘Amélie’, una de les pel·lícules més reconegudes del cineasta francés que està protagonitzada també per Audrey Tautou.



El dimarts 19 d’octubre, a les 20.30 hores, i el dijous 21 d’octubre, a les 18.00 hores, es projecta ‘Micmacs’ (2009), juntament amb el curtmetratge d’animació ‘Deux escargots s’en vont’ (2017). Protagonitzada per Dany Boon, ‘Micmacs’ narra les aventures d’un home que ha sobreviscut a una mina antipersona i a un tir al cap i que s’alia amb uns artistes de carrer per a organitzar una venjança contra les empreses d’armament.



El dissabte 23 d’octubre, a les 22.30 hores, i el diumenge 24 d’octubre, a les 20.15 hores, es projecta ‘El extraordinario viaje de T.S. Spivet’ (2013), juntament amb el curtmetratge ‘Pas de repos pour Billy Brakko’ (1984). Aquest curt d’animació es projecta amb subtítols en valencià.



Protagonitzat per Kyle Catlett i Helena Bonham Carter, l’últim llargmetratge per al cine de Jeunet conta la història d’un xiquet científic de deu anys que s’escapa del ranxo de la seua família a Montana i viatja per tot el país en un tren de càrrega per a rebre un premi a l’Institut Smithsonian.



El dissabte 23 d’octubre, a les 18.00 hores, el director francés impartirà una lliçó magistral a la sala Berlanga de la Filmoteca de València. L’acte estarà moderat per Adela Cortijo, directora del Servei de Cultura Universitària de la Universitat de València. L’entrada és gratuïta.





Una original aproximació al cinema de Berlanga





El cicle ‘Açò (no) és una pel·lícula de Berlanga’ està emmarcat en la celebració del centenari del cineasta valencià i de les activitats de l’Any Berlanga organitzades per l’Institut Valencià de Cultura, en aquest cas, en col·laboració amb l’Ajuntament de València, a través de la Mostra de València. El cicle és una original aproximació a l’univers berlanguià, perquè està conformat per tres rareses relacionades amb el cineasta valencià.



El cicle s’inicia el divendres 15 d’octubre, a les 18.00 hores, amb la projecció de la pel·lícula italiana ‘A mi madre en el día de su cumpleaños’ (‘Allà mia cara mamma nel giorno del suo compleanno’,1974) de Luciano Salce, basada en un argument de Rafael Azcona i Luis G. Berlanga, que va ser prohibit per la censura.



Protagonitzada per Paolo Villaggio, Lila Kedrova i Eleonora Giorgi, la pel·lícula es podrà tornar a veure el dissabte 16 d’octubre, a les 20.15 hores. El film de Salce es projecta en versió original amb subtítols en valencià.



El dimecres 20 d’octubre, a les 18.00 hores, i el divendres 22 d’octubre, a les 20.15 hores, es projecta ‘Gori Vatra’ (2003) de Pjer Zalica, una pel·lícula rodada a Bòsnia, que està inspirada en ‘Bienvenido, Míster Marshall’: dos anys després del fi de la guerra de Bòsnia, la localitat de Tesanj rep la notícia que Bill Clinton visitarà el poble. Aquest fet transformarà el poble i els seus habitants. ‘Gori Vatra’ va obtindre el premi a la millor pel·lícula en el Festival de Sarajevo i Palmera d’Or de la Mostra de València en 2004.



El dijous 21 d’octubre, a les 20.15 hores, en sessió única, es projecta ‘Días de viejo color’ (1967) dirigida per Pedro Olea, que presentarà la pel·lícula i mantindrà un col·loqui amb el públic de la Filmoteca. En aquesta comèdia sobre tres amics que decideixen passar les vacacions de Setmana Santa a Torremolinos, Luís García Berlanga intervé com a actor.



Presentació de la revista ‘Trama’



El dimecres 20 d’octubre, a les 11,30 hores, la Filmoteca de València acull la presentació de la revista ‘Trama’, la nova publicació de l’Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual (AVAV). En l’acte de presentació intervenen el president de l’AVAV, Pep Llopis; la vicepresidenta de la institució, Cristina Perales, i el director d’aquesta nova publicació cinematogràfica, Gerardo León.



Presentació del llibre ‘El cinema tunisià d’ahir i de hui’



El dimecres 20 d’octubre, a les 21,30 hores, als cines Babel, es presenta el llibre ‘El cinema tunisià d’ahir i de hui’, de l’acadèmic i guionista Tarek Ben Chaabane, una coedició entre la Mostra de València i l’Institut Valencià de Cultura. Es tracta d’una edició bilingüe en castellà i valencià que suposa la primera monografia sobre el tema apareguda a Espanya.



En l’acte intervindran l’autor de llibre, juntament amb la directora tècnica de la Mostra, Rosa Roig. El llibre es presenta després de la projecció, a les 20 hores, de la pel·lícula tunisiana ‘Los balizadores del desierto’ (1984) de Nacer Khemir.



VLC Pitch Forum



Dins de les activitats paral·leles de la Mostra de València, el divendres 22 d’octubre, a les 10 hores, la Filmoteca de València acull l’inici de la tercera edició de VLC Pitch Forum, les activitats de la qual es prolongaran fins al 5 de novembre.

A fi de reactivar la indústria audiovisual valenciana i donar-li eines per a treballar amb la resta d’agents del sector en l’àmbit nacional i internacional, VLC Pitch Forum i la Mostra proposen una sèrie de panells per a professionals en els quals les diferents empreses audiovisuals, siguen productores, cadenes o plataformes, puguen explicar quins processos segueixen amb els projectes que produeixen.