L’IVC celebra el Dia Internacional dels Museus amb una programació especial a l’EACC i MBACAS

Carmelo Gómez, Javier Jaén o música acompanyen les exposicions dels centres museístics

Del 18 al 23 de maig s’organitzen activitats amb el lema ‘El futur dels museus: recuperar i reimaginar’

Cultura de la Generalitat, per mitjà de l’Institut Valencià de Cultura, celebrarà des d’aquest dimarts 18 de maig el Dia Internacional dels Museus. Els actes s’engloben dins del DIMCAS (Dia Internacional dels Museus de Castelló), que compta també amb la col·laboració de la Diputació Provincial i l’Ajuntament de Castelló.

El lema d’enguany és ‘El futur dels museus: recuperar i reimaginar’. Els actes organitzats es divideixen entre els diversos espais de l’IVC a Castelló com el MBACAS (Museu de Belles Arts de Castelló), l’EACC (Espai d’Art Contemporani de Castelló) de l’Ajuntament com el MUCC (Museu de la Ciutat de Castelló), o de la Diputació, l’ECO (Espai Cultural Obert Les Aules). A més, altres municipis de les comarques de Castelló s’adhereixen enguany a la iniciativa cultural.



El delegat de l’IVC a Castelló, Alfonso Ribes, ha assenyalat l’impuls que el DIMCAS està adquirint “amb una imatge pròpia” i ha volgut agrair “l’esforç de les entitats que han volgut adherir-se a aquesta iniciativa cultural que pretén apropar, amb més de 50 activitats en 16 espais, la cultura a tota la societat”.

Museu de Belles Arts de Castelló

L’IVC ha programat al Museu de Belles Arts, el dimarts 18 de maig a les 19.30 hores, l’acte de teatre-poesia ‘A vueltas con Lorca’ amb la participació de Carmelo Gómez. La idea és compactar una sèrie de poemes del poeta granadí, amb la veu de l’actor Carmelo Gómez amb el piano de la mà de Mikhail Studyonov i la direcció d’Emi Ekai.

El dimecres 19 de maig, a les 19.30 hores, tindrà lloc un nou ‘Intercanvis. Club de cultura’ en aquesta ocasió amb el reconegut comunicador gràfic Javier Jaén. La mirada de l’artista es pot degustar en els més de cent cartells que ha creat per al Centre Dramàtic Nacional o en les il·lustracions que dissenya per a ‘The New York Times’, ‘The New Yorker’, ‘The Washington Post’, ‘Time’ o ‘National Geographic’, en els quals plasma la seua particular recerca de l’essència de les idees mitjançant un pensament lateral dut a l’extrem. La conversa estarà moderada pel periodista Eric Gras i dona la possibilitat que el públic puga intervindre i preguntar al convidat.

El dissabte 22 i diumenge 23 de maig a les sales del Museu es farà un homenatge al pintor castellonenc Vicent Castell que coincideix amb el 150 aniversari del seu naixement. L’artista va transformar la seua mirada en línies i colors capaços de capturar l’esperit d’una ciutat i un temps. Els seus quadres ens parlen d’un temps que ja ens sembla llunyà i d’un home que respirava i somiava art. ‘5×5 Vida i obra de Vicent Castell’ és una proposta escènica que combina el teatre amb la dansa i la música en viu amb Marta Vicent, Paula Escamilla, Manel Brancal i la dramatúrgia és a càrrec de Tània Muñoz.

A banda de les activitats especials, al MBACAS continuen les exposicions de ‘Dibujar la modernidad (1864-1968)’ de la Fundació Mapfre, ‘Sand Castles’ de Markel Redondo i la col·lecció permanent a la resta de sales.

Espai d’Art Contemporani de Castelló

També a l’EACC, a més de l’exposició ‘Bio-lectures. Reflexions de l’entorn natural i rural contemporani’ trobarem al llarg del cap de setmana diferents actes. El dissabte 22 de maig de 12.00 a 14.00 hores l’espai acollirà ‘Diàlegs’ ‘Profunditat de camp, visualitat, processos i educació en l’entorn rural’ amb Diego Aldasoro, Cayetano Bravo, Noelia Pérez i Irene Pomar.

Aquesta activitat vol ser útil com una trobada, un lloc on explicar-se què i com es fa, amb quins recursos es compta, com es pot col·laborar, intercanviar informació i generar xarxes entre els qui treballen des de la naturalesa en els processos creatius fins als qui treballen en una part més educativa de l’entorn rural.

El diumenge 23 de maig de 10.30 a 13.30 hores, a l’esplanada exterior de l’espai, el col·lectiu Very Veritas, format per Julia i Angie Vera farà l’acció ‘Pel maig, cireres’. Una intervenció pictòrica d’un mural construït a base de caixes de cartó. Un mural que estarà relacionat amb el món natural i rural que pintaran de manera conjunta amb tots els xiquets i les xiquetes que vulguen col·laborar-hi. La peça resultant formarà part de l’exposició ‘Bio-Lectures. Reflexions de l’entorn

natural i rural contemporani’ i es podrà visitar dins de l’EACC en l’espai intervingut per l’artista Daniel Buren.