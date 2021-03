L’IVC estrena a la Filmoteca de València el curtmetratge documental ‘Regino Más, l’art del foc. Una història de les Falles 1918-1968’

Print This Post

L’Institut Valencià de Cultura celebra el dia de Sant Josep amb la projecció d’aquest documental sobre el cèlebre artista faller

El curt té una duració de 43 minuts i serà presentat a la Filmoteca per la directora Joana Chilet, el productor Ximo Rovira i l’equip del film

L’Institut Valencià de Cultura estrena a la Filmoteca de València el divendres 19 de març, a les 20.15hores, el curtmetratge documental ‘Regino Más, l’art del foc. Una història de les Falles 1918-1968’ (2019) dirigit per Joana Chilet.

Amb aquesta estrena, en sessió única i amb entrada gratuïta, l’IVC celebra la festivitat de Sant Josep a la Filmoteca de València, quan per segon any consecutiu s’han cancel·lat les Falles a causa de la pandèmia.

El documental serà presentat per la directora Joana Chilet, el productor Ximo Rovira i l’equip de la pel·lícula. També hi assistirà el director adjunt d’Audiovisuals i Cinematografia de l’IVC, José Luis Moreno.

Amb una duració de 43 minuts, el film ha estat produït per FX Produccions en associació amb Prensa Ibérica Media. Compta amb ajudes a la producció de curtmetratges de l’Institut Valencià de Cultura i la participació d’À Punt Mèdia.

El documental sobre la vida i l’obra de l’artista faller Regino Más ha estat escrit per Vicent Benedito, amb fotografia de Fran Tormo, muntatge d’Iñaki Antuñano, direcció artística de Pepa Castillo, música de Saül Gómez i so de Xavi Mulet.

Una vida dedicada a les Falles

Nascut a Benifaió en 1899, Regino Más Marí fou el primer mestre major del Gremi Artesà d’Artistes Fallers de València. Durant més de cinquanta anys va ser una figura imprescindible de la festa de les Falles. En el seu palmarés figuren vint-i-dos primers premis, dotze d’enginy i gràcia i cinc ninots indultats.

Va plantar la seua primera falla en 1918, si bé prèviament ja havia conegut l’ofici fent d’aprenent. Va ser el primer artista que va plantar falles grans. Li agradava plantar un elegant ninot central rodejat pels ninots menors, on predominava la sàtira i l’humor.

El seu compromís satíric li van valdre sis mesos de presó en acabar la Guerra Civil espanyola, acusat d’auxili a la rebel·lió. Durant la República va presidir l’Associació d’Artistes Fallers, i en eixir de la presó, va ser membre fundador del Gremi Artesà d’Artistes Fallers, el 1943.

Una iniciativa seua va ser la creació del Museu Faller, on s’exposaria el ninot indultat. Exemple de la qualitat del seu treball són els cinc ninots seus que encara hui hi podem trobar. També impulsà la creació de la Ciutat de l’Artista Faller.

Fora de l’àmbit faller, va elaborar una maqueta per al projecte de renovació Gran Mestalla del València CF i carrosses per als Carnestoltes d’Estoril i Nova Orleans. També va participar en la construcció de carrosses per a la Gran Fira Internacional de la Pau a la República Dominicana, organitzada pel general Trujillo, en 1956.

Dins de l’àmbit cinematogràfic, va dirigir la creació de decorats monumentals per a grans produccions de Samuel Bronston rodades al nostre país com ‘55 días en Pekín’ de Nicholas Ray (1963) i ‘La caída del Imperio Romano’ (1964) d’Anthony Mann. Regino Más va morir en 1969 en caure d’una bastida al seu taller de la Ciutat de l’Artista Faller, al barri de Benicalap de València.

A més de ser una reivindicació de la qualitat artística de la seua obra i del paper fonamental de Regino Más dins del món faller al segle XX, el documental també és una revisió de cinc dècades d’història de les Falles i del seu entorn social, polític, econòmic i cultural.–