L’IVC i la Fundació SGAE presenten ‘Teatre a cau d’orella’ amb audicions de textos teatrals

Se celebrarà a la Sala SGAE Centre Cultural durant els mesos d’abril i maig

Es tracta d’audicions dels textos creats al Laboratori Dramàtic Insula Dramataria Josep Lluís Sirera

L’Institut Valencià de Cultura i la Fundació SGAE ofereixen, al llarg dels mesos d’abril i maig, un cicle d’audicions de textos teatrals sota el títol ‘Teatre a cau d’orella’, fruit de les dues primeres convocatòries del Laboratori Dramàtic Insula Dramataria Josep Lluís Sirera.

El projecte compta amb la col·laboració de la Fundació SGAE, per mitjà del consell territorial d’aquest organisme a la Comunitat Valenciana.

Entre el 19 d’abril i el 26 de maig, els dilluns i els dimecres, els assistents podran gaudir de cada una de les obres de les dues primeres convocatòries del Laboratori de Dramatúrgia, dirigides, interpretades i enregistrades per reconeguts professionals de la nostra escena. Després de cada audició, hi haurà un col·loqui en el qual intervindrà part de l’equip artístic que ha participat en cada gravació.

Les sessions començaran a les 18 hores, l’entrada és gratuïta, però atés el protocol COVID-19 de la Sala SGAE Centre Cultural, és imprescindible confirmar l’assistència.

El Laboratori de Dramatúrgia Insula Dramataria Josep Lluís Sirera va nàixer en 2018 amb l’objectiu d’estimular l’escriptura teatral i potenciar la dramatúrgia viva.

El laboratori és un procés de creació de textos, coordinat pel dramaturg Paco Zarzoso, en el qual els dramaturgs seleccionats cada any celebren reunions conjuntes i estableixen contacte amb altres creadors escènics. Les obres resultants del procés es donen a conéixer en lectures dramatitzades o, com en aquest cas, en gravacions. Aquestes, a més, són publicades i alguns dels textos han sigut produïts i exhibits.

El calendari de cicle ‘Teatre a cau d’orella’ és el següent. Començarà el dilluns 19 d’abril amb el text ‘Sombras de Germanía’, de Javier Sahuquillo, dirigit per l’autor i interpretat per Joaquín Notario, Toni Misó, Victòria Salvador, Miguel Ángel Romo, Josep Vicent Valero, Amparo Oltra, Rafa Segura, Santiago Martínez, Marc Servera i Maria Albelda.

En la sessió següent, el dimecres 21 d’abril, es podrà escoltar l’obra ‘Cor de xiquet’, un text de Laura Sanchís dirigit per Fran Ruvira i interpretat per Pau Gregori i Laura Sanchís.

El dilluns 26 d’abril serà el torn de ‘Los que comen tierra’, de Mafalda Bellido, dirigit per l’autora i interpretat per Pep Ricart, Lola López, Blanca Martínez, Jesús Muñoz, José Miguel Ortiz, Sergio Serrano i Arantxa Pastor.

El cicle continuarà el 28 d’abril amb ‘L’amor dels esquirols’, de Sònia Alejo, dirigit per l’autora i interpretat per Álvaro Báguena, Verònica Andrés, Àngel Fígols i Amanda Aguilella.

El dilluns 3 de maig podrem gaudir de ‘Tórtola’, de Begoña Tena, dirigit per ella mateixa i interpretat per Mafalda Bellido, Begoña Tena, Marta Chiner, Pilar Martínez, Arianne Algarra i Paula Miralles.

‘L’orquestra del silenci’ serà el text programat per al dimecres 5 de maig, obra de Maribel Bayona, dirigida per Xavier Puchades i interpretada per Gloria Román, Amparo Ferrer Báguena, Àlex Cantó, Antonio Lafuente, Maribel Bayona, Enric Juezas i Àngela Verdugo.

El 10 de maig serà el torn de ‘Tiempo de argán y naranjas’, obra escrita i dirigida per Antonia Bueno i interpretada per Paco Alegre, Lucia Aibar, Alberto Baño, Ana Millás i Vicent Ortolà.

Toni Agustí ha escrit i dirigit el text que es podrà escoltar el 12 de maig; es tracta de ‘Porno Àfrica’, interpretat per Marta Belenguer, Maria Caballero, Juli Disla i Severo Obian.

El dilluns 17 de maig es podrà gaudir de ‘Lapland’, escrita per Jéssica Martínez, dirigida per Kika Galcerán i interpretada per Rosanna Espinós, Lucía Abellán i Enric Juezas.

‘Barahúnda’ serà el text que es presentarà el 19 de maig, escrit i dirigit per Isabel Caballero, serà interpretat per Mariano Andrés, Águeda Llorca, Robert de la Fuente, Alexia Monterde i Ángela Bermúdez.

La penúltima sessió serà el 24 de maig amb el text ‘El farol de Mandinga’, escrit per Maria Cárdenas, dirigit per Xavo Giménez i interpretat per Leo de Bari, Merce Tienda, Alexia Monterde, Maria José Peris i Guille Zavala.

I tancarà el cicle, el 26 de maig, ‘Marina, On Air’ de Jorge Picó i Alfonso Amador, dirigida per Jorge Picó i interpretada per Inma Sancho.