L’IVC i la Institució Alfons el Magnànim presenten el llibre ‘Per a tots els públics’ d’Àlex Gutiérrez Taengua

L’obra estudia l’exhibició cinematogràfica a la ciutat de València entre el 1957 i el 1975

Es tracta de la primera coedició entre les dues institucions

L’Institut Valencià de CulturailaInstitució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d’Estudis i d’Investigació presenten el llibre coeditat ‘Per a tots els públics. L’exhibició cinematogràfica a València (1957-1975)’, obra de l’investigador Àlex Gutiérrez Taengua.

Segons la secretària autonòmica de Cultura i Esport, Raquel Tamarit, “el llibre d’Àlex Gutiérrez Taengua és la primera coedició entre dues institucions que treballen per la nostra cultura amb la voluntat de continuar col·laborant en noves publicacions de temes valencians i en valencià”.

Tamarit destaca també que “en aquest cas, es tracta d’una valuosa aproximació a la història dels espais d’exhibició a la ciutat de València, un tema molt vinculat a la Filmoteca de l’IVC en la seua tasca per la recuperació del patrimoni cinematogràfic”.

Per la seua banda, la vicepresidenta de la Diputació de València, Maria Josep Amigó, assenyala que “aquesta coedició és una gran oportunitat per a les dues institucions públiques i pot ser la primera de moltes, ja que això és un punt de partida per a futurs projectes al nostre territori en la difusió cultural en valencià”.

Segons Àlex Gutiérrez Taengua, “el llibre presenta la relació entre una ciutat víctima del desenvolupisme i el fenomen del cinema. És un estudi rigorós sobre el funcionament del conjunt de cinemes d’aquesta ciutat entre el 1957 i el 1975”.

L’autor també indica que “l’estudi s’acosta al fenomen dels cineclubs, espais ben diferents dels cinemes comercials, els quals plantejaven una dimensió de l’exhibició cinematogràfica oblidada per la historiografia: la de l’associacionisme cinèfil, que serví en molts casos per a projectar cintes prohibides pel règim en el circuit comercial. Tot i això, la llarga nòmina de cineclubs demostra l’atenció que rebé el cinema des de diversos col·lectius de la ciutat”.

Finalment, destaca que “‘Per a tots els públics’ planteja, més enllà de l’aportació de dades al voltant del funcionament de la maquinària cinematogràfica, com els cinemes es converteixen en un camp d’estudi capaç d’oferir informació important sobre el canvi socioeconòmic dels últims anys de la dictadura, la història de València i la dels seus habitants”.

Presentació del llibre

La presentació pública de ‘Per a tots els públics. L’exhibició cinematogràfica a València (1957-1975)’ se celebra dimecres 29 de gener, a les 19 hores, a la cafeteria de l’edifici Rialto (Plaça Ajuntament, 17).

A més de l’autor, en l’acte participen la secretària autonòmica de Cultura i Esport, Raquel Tamarit, la vicepresidenta de la Diputació, Maria Josep Amigó, la professora d’Història Contemporània de la Universitat de València, Marta García Carrión, i el crític de la ‘Cartelera Turia’, Pedro Uris.

L’esdeveniment estarà amenitzat pel Duo Fuoco, que tocaran algunes de les bandes sonores més famoses de la història del cinema. L’entrada, com és habitual, serà lliure i gratuïta fins que es complete l’aforament.

Àlex Gutiérrez Taengua

És llicenciat en Història i màster en Història Contemporània per la Universitat de València. Actualment és professor de secundària i redacta una tesi doctoral centrada en el cinema durant les darreries del franquisme. Ha col·laborat en la ‘Cartelera Turia’ i ha treballat en l’àmbit del teatre i la gestió cultural.