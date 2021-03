L’IVC juntament amb el CSIC i la UV presenten ‘Proyecto Meitner’

Print This Post

L’espectacle es veurà al Teatre Rialto de l’11 al 14 de març

És una producció de Crit Companyia de Teatre, dirigida per Anna Marí

A la seu del CSIC a la Comunitat Valenciana s’ha celebrat la presentació de ‘Proyecto Meitner. Recordando a Lise Meitner’ una iniciativa multidisciplinària de l’Institut de Física Corpuscular (CSIC-UV) i la companyia Crit, que comprén una obra de teatre, unes jornades científiques i un concurs. L’objectiu és visibilitzar la contribució de les grans pioneres a la ciència a través de la figura de Lise Meitner, la dona que va contribuir a descobrir la fissió nuclear i va ser oblidada pel comité del Premi Nobel.

En l’acte es va presentar el programa de representacions de l’obra ‘Recordandoa Lise Meitner’, l’estrena de la qual a Espanya serà al Teatre Rialto de València de l’11 al 14 de març. El projecte compta amb la col·laboració de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia – Ministeri de Ciència i Innovació.

Aquest projecte acosta al públic una figura tan rellevant en la història de la ciència i que, de manera molt injusta, ha sigut poc reconeguda o gens. Berta Rubio, professora d’investigació del CSIC a l’IFIC i impulsora del projecte, va recordar la importància de la figura de Lise Meitner per a la física nuclear per les seues contribucions per a descobrir la fissió nuclear, el procés en què es basa l’obtenció d’energia del nucli atòmic.

Aquesta important contribució científica fa més evident la injustícia que el comité del Nobel va cometre amb Meitner, en atorgar el seu premi a altres col·legues barons pel descobriment de la fissió. Aquest és un dels exemples que servirà a la reflexió en les jornades de ciència i gènere ‘Pioneres en física nuclear ide partícules’, que se celebren els dies 9 i 10 de març al Campus de Burjassot de la UV i en el qual participaran referents del món de la ciència i de la literatura com l’autor de l’obra, el dramaturg i catedràtic d’Història de la Ciència Robert Marc Friedman, i la periodista i escriptora Rosa Montero.

Teatre com a ‘pedra angular’

Però la pedra angular d’aquest projecte és la representació de l’obra ‘Recordando a Lise Meitner’ escrita per Robert Marc Friedman, la qual es va estrenar a Suècia en 2002 i ha sigut adaptada en escenaris de Noruega, Alemanya, Itàlia i els Estats Units. Anna Marí, és la directora d’aquest espectacle en la seua adaptació espanyola que ha sigut produïda per la companyia Crit i s’estrenarà al Teatre Rialto de València l’11 de març a les 19.00 hores. Fins al 14 de març es realitzaran representacions dirigides a l’alumnat de Secundària i al públic general, amb col·loquis en què el públic podrà realitzar preguntes a un panell d’experts.

Lise Meitner, dona jueva i codescobridora de la fissió nuclear, va fugir de l’Alemanya nazi. Després del seu forçós exili a Suècia, es va veure obligada a la més absoluta austeritat científica i econòmica a causa dels interessos particulars del seu amfitrió Manne Siegbahn. En 1994, l’únic guardonat amb el Premi Nobel pel descobriment de la fissió nuclear va ser el seu estret col·laborador, Otto Hahn. El tribunal va ignorar el paper essencial de Meitner en el procés.

L’actriu valenciana Victoria Salvador interpreta Lise Meitner, juntament amb Álvaro Báguena i a Panchi Vivó.

Concurs i xarxes socials

L’objectiu principal del Projecte Meitner és recuperar, revalorar i visibilitzar la contribució de les grans pioneres de la física nuclear i de partícules a través de Lise Meitner. Però la iniciativa també promou la igualtat social, fomenta vocacions científiques i posa de manifest les barreres a què les dones científiques s’han enfrontat al llarg de la història.

Així, s’hi han sumat altres institucions com l’Institut Valencià de Cultura, la Fundació General CSIC i la Unitat d’Igualtat de la UV que han permés l’organització d’altres activitats.

Una d’aquestes és EXPRESS-ARTE CONCIENCIA, un concurs multidisciplinari que té el suport de la Fundació General CSIC a través del seu programa ‘Cuenta la Ciencia’, en què es barregen les ciències, les arts i les humanitats.

La iniciativa està dirigida a l’alumnat de Secundària i cicles formatius. Es pot participar mitjançant qualsevol expressió artística d’imatge, vídeo o escriptura, en grup o individualment, sempre que estiguen tutelats per un docent del seu centre educatiu. A més, a través de la web del projecte i de xarxes socials, l’equip de l’IFIC realitza una sèrie d’accions per a donar a conéixer altres pioneres de la física i la història de la ciència, així com les dones que hui dia es dediquen a la investigació en física nuclear i de partícules.