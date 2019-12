L’IVC organitza el festival ‘La Ruta Más Corta’ al Botànic

Print This Post

El canvi climàtic és el tema central d’aquesta nova edició del festival de curtmetratge que visita un barri de la ciutat de València

L’Institut Valencià de Cultura organitza el dissabte 21 de desembre el festival ‘La Ruta Más Corta’, que celebra la seua setena edició, i recupera així la seua data original. A més de ser el dia més curt de l’any, el 21 de desembre és el Dia Internacional del Curtmetratge. En aquesta edició, aquest festival itinerant tria per a la celebració de les seues activitats el barri del Botànic, l’entorn perfecte per a reflexionar sobre la crisi climàtica.

Com en anteriors edicions, ‘La Ruta Más Corta’ es divideix en tres sessions que es projectaran en un local i hora diferent, i es crearà un itinerari pel barri. El festival inicia el dia amb ‘La Ruteta’, a les 12.30 hores, a Granissat Estudi Creatiu (C/ Lepant, 14), que obri les seues portes al públic infantil amb sis curtmetratges seleccionats per als més xicotets.

A les 18 hores, tindrà lloc la sessió temàtica ‘Estem Verds’. A la sala Horts de Tramoieres del Jardí Botànic (C/ Quart, 80) de la Universitat de València es presenta un programa sobre la crisi climàtica amb curtmetratges valencians molt diversos, com ‘The Fourth Kingdom’ d’Adán Aliaga i Alex Lora, ‘Orgánico’ de Jaume Quiles o ‘Tú no eres el más fuerte’ d’Emilio Yebra.



L’escola de ‘swing’ Black Bottom serà l’encarregada d’acollir una de les sessions més joves, però que any rere any va cobrant força. A les 20.00 hores es projecten videoclips seleccionats per Santi Barrachina, que copresentarà la sessió amb l’humorista Sixto García.

Entre els videoclips que es projectaran en la sessió ‘Al ritme de la Ruta’ es troben les peces de Victoria Herrainz per a Lisasinson, Pau Berga per a Prozak Soup o Iván Navarro i Raquel Cambralla per a Las Víctimas Civiles. Per a finalitzar aquesta edició comptarem amb un concert de Pablo Maronda, que repassarà alguns temes dels seus aclamats discos ‘Patrones de fuerza’ o ‘La orfebrería según los místicos’.

A més del suport al curtmetratge, ‘La Ruta Más Corta’ ressalta el treball de professionals de la il·lustració i el disseny de la ciutat. Les il·lustracions de Luna Pan donen color enguany a la imatge de 2019.

Com sempre, l’entrada és gratuïta en totes les projeccions i el públic té la possibilitat de votar el seu curtmetratge favorit per a atorgar el Premi del Públic, i els que assistisquen almenys a dues sessions podran participar en un sorteig d’un sopar al restaurant La Greta (C/ Pere Bonfill, 7).

A més, Elx torna a celebrar el Dia Internacional del Curt amb la projecció de la sessió ‘Estem Verds’ al Centre Cultural Margalló Ecologistes a Acció Elx.

Així, un altre any més ‘La Ruta Más Corta’ ofereix el millor dels curtmetratges valencians en un barri de València, i situa la pantalla de projecció en llocs emblemàtics del barri on el cinema no és una qüestió del dia a dia. La intenció és crear un nou públic que valore l’audiovisual més pròxim, i programar curtmetratges sobre qüestions mediambientals.