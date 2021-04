L’IVC presenta a Castelló el concert d’un dels millors pianistes del món, Grigori Sokolov

Connect on Linked in

L’actuació del pianista rus Sokolov s’ha inclòs dins de l’abonament de primavera de l’Auditori de Castelló

El concert tindrà lloc el dimecres 28 a les 19.00 hores amb un repertori format per Chopin i Rachmaninoff

Cultura de la Generalitat, per mitjà de l’Institut Valencià de Cultura, programa a l’Auditori de Castelló el concert d’un dels pianistes més prestigiosos de fama internacional com és l’artista rus Grigori Sokolo

El delegat de l’IVC a Castelló, Alfonso Ribes, ha destacat que “és un prestigi per a l’Auditori de Castelló rebre una de les figures més importants del món del piano i reivindica el treball que s’està fent des de l’IVC per a donar una programació cultural de primer nivell”. Ribes ha recordat que al llarg d’aquest més l’Auditori ha rebut també altres figures destacades del món del piano, com és Javier Perianes, i ha remarcat que “l’escenari de l’Auditori acollirà aquest trimestre figures tan destacades, d’altres estils musicals, com Gisele Jackson o el Festival Internacional de Jazz de Castelló”.

L’Institut Valencià de Cultura ha volgut incloure aquest concert dins de l’abonament de primavera de l’Auditori de Castelló. Sokolov és àmpliament reconegut entre els pianòfils com un dels millors pianistes de l’actualitat, un artista universalment admirat pel seu perfil visionari, la seua espontaneïtat fascinant i la seua inflexible devoció per la música.

Les interpretacions del pianista rus, que cobren vida amb una intensitat mística en la interpretació, sorgeixen del profund coneixement de les obres del seu vast repertori. Els seus programes de recitals abasten des de transcripcions de la polifonia sagrada medieval fins a la música de Bach, Beethoven o Schubert.

El prodigiós talent de Sokolov va ser reconegut en 1966 quan, als 16 anys, es va convertir en el músic més jove a rebre la Medalla d’Or en el Concurs Internacional Txaikovski de piano a Moscou.

Sokolov interpretarà a l’Auditori de Castelló obres de Chopin, ‘Four polonaises’, i Rachmaninoff, ‘10 preludes op. 23’.

El concert de Sokolov està inclòs dins de l’abonament de primavera de l’Auditori de Castelló i substitueix el concert de Carion Wind Quintet que estava previst per al divendres 30 d’abril i que per motius aliens a l’IVC ha hagut de ser suspés.

Les entrades per a aquest concert tenen un preu de 10 a 20 euros. Recordem que es pot obtindre un descompte del 50 % gràcies a ‘Entrada i +’. Cal recordar que, quan es visita el Museu de Belles Arts de Castelló o l’EACC, s’obté un tiquet que permet comprar, a les taquilles del Teatre Principal de Castelló o a l’Auditori de Castelló, entrades per als espectacles amb un descompte de fins al 50 %.