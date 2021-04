L’IVC presenta a La Filmoteca de València un cicle de cine japonés actual

Connect on Linked in

El cicle està organitzat en col·laboració amb la Fundació Japó i podrà veure’s del 20 al 30 d’abril

Les quatre pel·lícules del cicle s’estrenen a València i es projecten en sessió única

L’Institut Valencià de Cultura presenta a La Filmoteca de València un cicle de quatre pel·lícules de cine japonés contemporani, que podrà veure’s del 20 al 30 d’abril, gràcies a una nova col·laboració amb la Fundació Japó.

En el cicle figuren quatre directors d’una nova generació de cineastes nipons que ha atret l’atenció del públic i de la crítica tant al Japó com fora de les seues fronteres. Els quatre llargmetratges programats són de recent producció i s’estrenen a València en sessió única.

El cicle s’inicia el dimarts 20 d’abril, a les 18 hores, amb la projecció de la pel·lícula ‘And Your Bird Can Sing’ (2018), de Sho Miyake.

Basada en una novel·la de Yasushi Sato, la pel·lícula és una tragicomèdia que captura sense presses les idíl·liques digressions i la melancolia de tres joves que s’acosten amb un cert retard a l’edat adulta: Sachiko treballa en una llibreria de la ciutat portuària de Hokkaido. Allí cridarà la seua atenció un company de treball que sempre arriba tard. Després de passar la nit al minúscul apartament del xic, Sachiko també coneixerà el seu company de pis, un jove desempleat.

El dijous 22 d’abril, a les 18 hores, es projecta ‘Sea of Revival’ (2019), dirigida per Kazuya Shiraishi, un dels directors més populars del cinema nipó actual, gràcies a l’èxit de films policíacs de ritme frenètic i violent com ‘The Devil’s Path’ (2013) i ‘The Blood of Wolves’ (2018).

En ‘Sea of Revival’, Kazuya Shiraishi indaga amb el seu singular estil en la desesperació d’un pobre home sense rumb: Ikuo veu passar els dies sense fer res, per la qual cosa planeja començar de zero junt amb la seua nóvia Ayumi i la seua filla Minami a Ishinomaki, la ciutat natal d’Ayumi. Ikuo recupera la pau i tranquil·litat, però una nit Ayumi és assassinada. Una sèrie de terribles esdeveniments porten Ikuo a cedir davant de l’angoixa i la bogeria.

Un to i un ritme molt distints té ‘Another World’ (2019), escrita i dirigida per Junji Sakamoto, que es projecta a La Filmoteca el dimecres 28 d’abril, a les 18.00 hores.

Es tracta d’una història dramàtica sobre l’esperança, l’esforç i els límits des de la perspectiva de tres homes que estan a punt de complir els quaranta: Ko es guanya la vida com a carboner en el mateix forn de muntanya de què es va fer càrrec son pare. A penes es preocupa per la seua esposa i el seu fill, ja que viu per al seu treball, però el retrobament amb el seu vell amic Eisuke farà que canvie les seues relacions familiars.

El cicle conclou el divendres 30 d’abril, a les 18.00 hores, amb la projecció de ‘They Say Nothing Stays the Same’ (2019), escrita i dirigida pel popular actor Joe Odagiri, que debuta com a director i guionista de llargmetratges amb aquest drama rural en què reflexiona sobre el sentit de la compassió.

Toichi és un vell barquer que passa els dies en silenci en la seua barca. Viu en una cabanya en una vall en què la construcció d’un pont ha anat avançant a conseqüència de la modernització. Un dia apareix una xiqueta òrfena que fa que es replantege la vida que ha portat fins llavors.

En el seu debut, Odagiri ha comptat amb el reputat director de fotografia Christopher Doyle (‘In the Mood for Love’) i la dissenyadora de vestuari Emi Wada.–