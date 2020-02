L’IVC presenta a la Filmoteca el clàssic de terror ‘La mujer pantera’ (1942) de Jacques Tourneur

– La projecció s’emmarca dins del cicle ‘Bàsics Filmoteca: El ‘remake’. Ecos i retorns’



– El cicle també programa ‘El beso de les pantera’ (1981) de Paul Schrader’







La Filmoteca projecta el dijous 6 de febrer, a les 19 hores, ‘La mujer pantera’ (‘Cat People’, 1942) de Jacques Tourneur, dins del cicle ‘Bàsics Filmoteca: El ‘remake’. Ecos i retorns’.



Aquesta sessió compta amb la presentació i col·loqui posterior de Roberto Cueto, crític de la revista ‘Caiman Cuadernos de Cine’, col·laboradora del cicle. La pel·lícula es podrà tornar veure el divendres 7 de febrer, a les 20.15 hores.



Protagonitzada per Simone Simon, ‘La mujer pantera’ conta la història d’una parella de novençans marcada per una maledicció familiar que transforma la jove esposa en pantera cada vegada que sent gelosia. La pel·lícula és un dels grans clàssics del cinema de terror de sèrie B i una de les pel·lícules més destacades en la filmografia de Jacques Tourneur.



També el divendres 7 de febrer, a les 22.30 hores, i el 9 de febrer, a les 18 hores, es projecta el ‘remake’ del clàssic de Tourneur, ‘El beso de la pantera’ (‘Cat People’, 1981), dirigida per Paul Schrader.



Protagonitzada per Nastassja Kinski, la versió de Schrader s’enquadra dins del gènere del terror eròtic: una dona jove que no creu en la llegenda d’una maledicció familiar s’embarca en un despertar sexual, només per a descobrir que els seus impulsos la fan adoptar una forma felina.



Las dues versions de ‘Cat People’ seran analitzades per Roberto Cueto des de la perspectiva de gènere, ja que ambdues tenen en comú una sexualitat femenina reprimida que aflora després convertida en violència.



No obstant això, la pel·lícula original de Tourneur “és un film quasi progressista en el tractament de la dona, contràriament al que ocorre en el ‘remake’ de Schrader, que retrocedeix al masclisme i la misogínia tradicionals”, com assenyala l’escriptora Pilar Pedraza.



‘Bàsics Filmoteca: El ‘remake’. Ecos i retorns’



En la seua desena edició, el cicle se centra en el ‘remake’, terme anglés específicament cinematogràfic que significa literalment ‘tornar a fer alguna cosa’. Un ‘remake’ és una nova versió d’un film previ amb el qual manté unes relacions d’identitat que es poden establir tant pel que fa a l’argument com en el que concerneix les mateixes imatges.



L’enfocament didàctic de ‘Bàsics Filmoteca’ es materialitza en sessions amb presentacions i col·loquis a càrrec d’especialistes en anàlisi cinematogràfica. Aquestes sessions se celebren els dijous, a partir de les 19 hores. L’entrada de les sessions és gratuïta amb la presentació del carnet d’estudiant, amb la passada prèvia per taquilla.