L’IVC presenta a la Filmoteca el llargmetratge ‘El cercle en l’aigua’ de Vicent Monsonis

El llargmetratge és una producció de Stanbrook amb les ajudes a la producció de l’IVC

La pel·lícula és una adaptació de l’obra teatral ‘La estancia’ de Chema Cardeña i es projecta en versió original en valencià

L’Institut Valencià de Cultura presenta a la Filmoteca el divendres 10 de gener, a les 22.30 hores, en sessió única i versió original en valencià, el llargmetratge ‘El cercle en l’aigua’ (2019) dirigit per Vicent Monsonís, produït per Stanbrook i coproduït per Arden Producciones i Virtual Art. La pel·lícula disposa de les ajudes a la producció de l’IVC i els drets d’emissió d’À Punt Mèdia.

El llargmetratge serà presentat al públic de la sala Berlanga per Vicent Monsonís i l’actor coprotagonista Raúl Navarro, amb la participació del director general de l’IVC, Abel Guarinos, i l’assistència del director adjunt d’Audiovisuals i Cinematografia de l’IVC, José Luis Moreno. L’entrada a la projecció és gratuïta fins que es complete l’aforament.

Basada en l’obra teatral ‘La estancia’ de Chema Cardeña, ‘El cercle en l’aigua’ és un ‘thriller’ històric ambientat a Londres, l’any 1593, i té com a protagonistes dues grans figures històriques de la literatura anglesa: Christopher Marlowe, el dramaturg més talentós i de més èxit d’Anglaterra, està amenaçat de mort. Només William Shakespeare pot salvar la seua vida… però no ho farà a canvi de res.

El punt de partida d’aquesta ficció és la vella teoria sobre la impossibilitat que un actor sense estudis com William Shakespeare poguera escriure les obres mestres que li han atribuït. Tota la seua obra estaria escrita, en realitat, per un dramaturg cèlebre a la seua època com Christopher Marlowe.

Amb guió de Chema Cardeña i Vicent Monsonis, ‘El cercle en l’aigua’ està protagonitzada per Raul Navarro i Ricardo Saiz, amb les col·laboracions especials d’Iris Lezcano, Jordi Ballester i Enric Juezas. També hi intervenen Rosa López, Saoro Ferre, Juanma Mallén, Armando Arjona, Darío Torrent i Raquel Ortells.

Té també la música original del mestre Carles Magraner i músiques del període shakespearià, interpretades per la Capella de Ministrers.