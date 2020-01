L’IVC presenta a la Filmoteca un cicle commemoratiu del centenari de Fellini

El cicle s’inicia el 14 de gener i finalitza el 30 d’abril



Es tracta d’una completa retrospectiva sobre el cineasta italià







L’IVC presenta a la Filmoteca el cicle ‘Centenari Fellini’ que s’inicia el dimarts 14 de gener, a les 20 hores, amb la projecció de ‘Los inútiles’ (1953). La pel·lícula es podrà tornar a veure el dimecres 15 de gener, a les 18 hores.



El pròxim 20 de gener es compleixen cent anys del naixement del director italià Federico Fellini. Amb motiu del seu centenari, la Filmoteca celebra una completa retrospectiva que es prolongarà fins al 30 d’abril.



A més de ‘Los inútiles’, durant gener es projecten les seues primeres pel·lícules dels anys cinquanta: ‘Luci del varietà’ (1950), ‘El jeque blanco’ (1952), ‘Almas sin conciencia’ (1955), ‘Las noches de Cabiria’ (1957) i ‘La Strada’ (1954). També es projecta al gener ‘Fellini: Je suis un gran menteur’ (2002), un documental de Damian Pettigrew sobre la vida i l’obra del cineasta italià.



Un cineasta universal



Federico Fellini naix a Rímini el 20 de gener de 1920, fill d’Ida Barbiani, romana, i d’Urbano, representant comercial originari de Gambettola. Mentre estudia batxillerat comença a ser conegut com a caricaturista. De fet, per a promoure les pel·lícules d’una sala de cinema, li encarreguen retrats d’artistes famosos. A partir de 1938, comença a col·laborar amb el diari ‘La Domenica del Corriere’ i amb la revista d’humor ‘420’.



En 1939 es trasllada a Roma amb el pretext de matricular-se en Dret. En aquell període treballa en la redacció d’una revista satírica, i adquireix certa notorietat gràcies a centenars de treballs que publica signats per ell mateix.



També es relaciona amb ambients de l’espectacle de varietats i escriu monòlegs per al còmic Aldo Fabrizi. Així mateix, col·labora per a programes radiofònics, en els quals troba la jove actriu de teatre Giulietta Masina (1921-1994), amb qui es casa en 1943. L’actriu serà la gran protagonista de moltes de les seues pel·lícules dels seus inicis, però també estarà present en el seu període de maduresa.



Quan redacta els guions de les pel·lícules de Fabrizi i d’altres, Fellini destaca molt prompte com a guionista. Juntament amb Roberto Rossellini, qui es converteix en el seu amic, treballa en ‘Roma, ciudad abierta’ (1945) i immediatament després en ‘Paisá’ (1946).



És aleshores quan decideix unir-se al comediògraf Tullio Pinelli, amb el qual treballarà sempre. Junts, arriben a ser dos dels guionistes més sol·licitats a Itàlia. Treballen per a diferents directors de cinema, com Pietro Germi i Alberto Lattuada.



En 1950, Fellini s’estrena com a director, juntament amb Lattuada, amb ‘Luci del varietà’, que resulta un fracàs de taquilla. També fracassa amb la seua primera pel·lícula en solitari, ‘El jeque blanco’ (1952), però l’èxit li arriba amb ‘Los inútiles’ (1953), que li val un Lleó de Plata a Venècia, a més de l’èxit decisiu d’Alberto Sordi.



La seua carrera es consolida definitivament amb ‘La Strada’ (1954) amb la qual aconsegueix el seu primer Oscar i ‘Las noches de Cabiria’ (1957) amb la qual obté el segon. Les dues protagonitzades per Giulietta Masina



En els anys seixanta, prossegueix la seua carrera triomfal amb pel·lícules tan memorables com ‘La dolce vita’ (1960), amb la qual obté la Palma d’Or en el Festival de Cannes, que llança a la fama internacional el seu amic Marcello Mastroiani; ‘Fellini 8 1/2’ (1963), també amb Mastroianni; ‘Giuletta de los espiritus’ (1965) i ‘Satiricón’ (1969).



En la dècada dels setanta i els huitanta figuren pel·lícules tan memorables com com ‘Roma’ (1972), ‘Amarcord (1973); ‘Casanova’ (1976), ‘La ciudad de las mujeres’ (1979); ‘Ensayo de orquesta’ (1979) o la crepuscular ‘Ginger y Fred’ (1985), entre altres.



Fellini és un dels directors de cinema més condecorat per Hollywood, perquè va obtindre cinc premis Oscar al llarg de la seua carrera. L’últim Oscar va ser de caràcter honorífic i el va rebre en 1993, pocs mesos abans de la seua defunció, que va tindre lloc el 31 d’octubre a Roma.