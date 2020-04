L’IVC presenta un recorregut per l’exposició ‘Històries, mirades, dones’ dins de la nova oferta del canal Queda’t a casa

Print This Post

Es tracta d’una exposició del Museu de Belles Arts de Castelló que se centra en les dones en l’art

Es pot accedir a aquest contingut des del canal #QuedatACasa: https://ivc.gva.es/val/ivc-val/noticies-ivc/noucanalivc

L’Institut Valencià de Cultura renova aquesta setmana l’oferta del canal #QuedatACasa amb una proposta molt especial. Amb una nova mirada es presenta l’exposició ‘Històries, mirades, dones’, centrada en les dones en l’art, amb la finalitat de difondre i facilitar el coneixement del patrimoni cultural custodiat al Museu de Belles Arts de Castelló.

En el canal #QuedatACasa es pot gaudir d’una visita virtual a l’exposició i una entrevista amb la seua comissària, Irene Gras: https://ivc.gva.es/val/ivc-val/noticies-ivc/noucanalivc.

Aquesta mostra busca promoure la relectura i la reinterpretació de la col·lecció del centre gràcies a la integració d’iniciatives que contribuïsquen a establir noves lectures contemporànies sense l’influx patriarcal. En definitiva, una mostra en què es pretén treballar des de la reflexió per a accionar la inclusió i la igualtat en l’àmbit museístic oferint una revisió de la figura femenina, amb l’objectiu d’abordar l’anàlisi de la col·lecció amb finalitat social i pedagògica marcada pels estudis de gènere.

La intenció del canal #QuedatACasa és seguir en contacte amb les espectadores i espectadors per a poder oferir diversos continguts culturals relacionats amb les arts escèniques, el cinema, la música i les arts plàstiques. Cada setmana el canal ofereix nous continguts de la programació de totes les àrees de l’IVC d’arreu del nostre territori, que es mantenen a l’abast de tots els ciutadans per un període de quinze dies.

El canal #QuedatACasa va nàixer amb l’objectiu de continuar donant visibilitat als professionals valencians dels sectors audiovisuals, escènics, musicals i plàstics, i de col·laborar per a fer més lleuger el confinament a les nostres cases.

Canal #QuedatACasa d’aquesta setmana

En l’apartat audiovisual, els usuaris poden accedir a una de les pel·lícules restaurades per l’Arxiu Fílmic de la Filmoteca. Es tracta de ‘¿Qué es España?’, un documental de 1926 sobre la cultura, l’educació i la investigació científica en els anys 20, que posa l’èmfasi en la qualitat del servei públic gràcies al compromís polític. Aquesta producció de Luis Araquistáin i Cayetano Coll i Cuchí, pensada per tal d’il·lustrar les seues conferències a Centreamèrica, conté imatges de les personalitats més destacades d’aquests àmbits com Bartolomé Cossío, Ramón Menéndez Pidal, Leonardo Torres Quevedo, Santiago Ramón y Cajal o Severo Ochoa, entre d’altres.

A més, l’IVC ofereix més material audiovisual inclòs en la iniciativa ‘#lafestadelcurtacasa’ amb el títol ‘De la infància a la joventut’. Aquesta setmana presentem quatre curtmetratges de ficció, quatre històries que tenen en comú el creixement psicològic i moral dels seus protagonistes, en què els seus desitjos per al futur es topen de cara amb la realitat: Lucas desitja una moto en el curtmetratge ‘Lucas’ d’Álex Montoya, Jaime vol viure a Hollywood en ‘Voluntario’ de Javier Marco, Thimbo vol ser futbolista en el film ‘Un lugar mejor’ de Moisés Romera i Marisa Crespo, mentre que un grup de persones rep una lliçó sobre com aconseguir l’èxit en la vida en ‘Sé lo que quieras’, també de Moisés Romera i Marisa Crespo.

En l’apartat d’arts escèniques, l’oferta d’aquesta setmana calfa motors per a la celebració del Dia Mundial de la Dansa, que se celebra el 29 d’abril, amb el documental ‘Dansem’ realitzat per la videoartista Gema Iglesias i que mostra el desenvolupament del projecte didàctic de l’espai La Granja de l’IVC.

En ‘Dansem’, els coreògrafs Ramón Baeza i Idoya Rossi van treballar al llarg del curs 18/19 amb un centenar d’alumnes de 4t d’ESO dels IES Vicent Andrés Estellés i Comarcal de Burjassot, i els seus respectius professors, en un procés de descobriment del cos i del moviment que va culminar en una mostra del treball realitzat en la clausura del Festival Dansa València 2019. Al llarg del procés es va involucrar a la Banda Juvenil de la Unió Musical l’Horta de Sant Marcel·lí.

L’objectiu de ‘Dansem’ és reforçar i incrementar el compromís de la dansa amb l’educació i la comunitat ciutadana, així com impulsar projectes educatius i accions que permeten la transmissió dels valors de creixement individual i convivència col·lectiva que pot aportar la dansa com a art.

En l’apartat musical, s’oferirà el Concert per a violoncel núm. 1 en mi bemoll major, de Dmitri Xostakóvitx. L’enregistrament correspon a un dels quatre concerts programats per la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana (JOGV) amb motiu de la seua trobada de primavera en 2019. El concert es va fer el 26 d’abril de 2019 a l’Auditori i Palau de Congressos de Castelló, amb el violoncel·lista valencià Iván Balaguer, sota la direcció de Pablo Rus Broseta, director artístic i musical de la JOGV.



Així, Xostakóvitx va compondre el seu concert per a violoncel per al seu amic Mstislav Rostropóvitx, que el va estrenar el 4 d’octubre de 1959, als tres mesos de la seua finalització, junt amb l’Orquestra Filharmònica de Leningrad i sota la direcció de Ievgueni Mravinski.

Aquest concert, considerat per molts com el concert arquetípic del segle XX, presenta l’instrument solista allunyat del concepte de bellesa huitcentista, segons Alberto Alpresa. És una de les obres de més dificultat composta per a violoncel, i malgrat això forma part del repertori, i molts intèrprets i discogràfiques l’han registrada en diversos suports.

Completa l’oferta musical un fragment del concert que la Jove Orquestra de la Generalitat i el Cor de la Generalitat, acompanyats per la soprano Erika Escribá Astaburuaga, i sota la direcció de Manuel Galduf van oferir la primavera de 2016 com a homenatge a qui va ser directora de l’Institut Valencià de la Música, Inmaculada Tomás, que va faltar uns mesos abans.

El concert, realitzat a l’Auditori del Palau de les Arts, es va tancar amb la interpretació d’una de les obres més belles del repertori simfonicocoral del segle XX: ‘Gloria’ de Francis Poulenc, obra escrita per encàrrec de la Fundació Koussevitzky en 1959 i estrenada en 1961 per l’Orquestra Simfònica de Boston, dirigida per Charles Munch.



Poulenc adorava la veu humana, per això va rebutjar el primer encàrrec que li havia fet la fundació perquè componguera una obra orquestral en memòria de Natalie i Serge Koussevitzky. Va haver-hi una segona proposta consistent en la composició d’un concert per a orgue i orquestra que tampoc va satisfer el compositor, que, finalment, va oferir la composició ‘Gloria’.

Tots aquests nous continguts estaran accessibles al públic per un període de dues setmanes en el canal #QuedatACasa de l’Institut Valencià de Cultura.