L’IVF destina 50 milions d’euros a la nova línia de finançament dirigida a centres que realitzen accions formatives per a Labora

Aquests préstecs permeten que les entitats que imparteixen els cursos de formació puguen accedir a l’anticipació sobre els drets de crèdit derivats de les subvencions atorgades per Labora.

Com a novetat en 2025, aquests préstecs s’ofereixen a tipus fix, enfront del tipus d’interés variable de l’exercici anterior, i estan exempts de comissions.

L’Institut Valencià de Finances (IVF) ha posat en marxa la nova Línia Labora Formació 2025, que va dirigida a centres, entitats de formació i autònoms acreditats pel Servei Valencià d’Ocupació i Formació (Labora) per a realitzar accions formatives destinades a millorar la qualificació professional i estimular la inserció laboral.

Els préstecs acollits a aquesta nova línia de finançament, que compta per a l’exercici actual amb un pressupost de 50 milions d’euros, ja poden ser sol·licitats a través de la pàgina web de l’IVF.

A través d’aquestes operacions, les entitats que realitzen aquests cursos de formació poden accedir a l’anticipació sobre els drets de crèdit derivats de les subvencions atorgades per Labora, cosa que els permet continuar desenvolupant la seua activitat fins al desembossament de les subvencions concedides.

Com a principal novetat per a 2025, els préstecs oferits a través d’aquesta línia de finançament devengaran a tipus d’interés fix, enfront del tipus variable de l’exercici anterior. Aquests préstecs no comporten cap tipus de comissió, ni per obertura, disposició o cancel·lació.

Els autònoms i entitats acreditats per a la realització d’aquestes accions formatives podran sol·licitar els préstecs IVF acollits a aquesta línia de finançament fins al 30 de novembre de 2025.