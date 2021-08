La Coordinadora per la Protecció de les Moles aplaudeix l’aprovació del nou PORN del Túria que inclou la protecció de les Moles

Connect on Linked in

La Coordinadora per la Protecció de les Moles ha valorat molt positivament la valentia del Consell i demana que amb la mateixa determinació s’impedisquen projectes i infraestructures que atempten contra el nostre territori com l’ampliació del Port i el By-pass

“Han sigut deu anys de lluita incansable posant en valor un paratge natural davant els interessos dels especuladors i la complicitat de l’ajuntament de Paterna” ha manifestat la portaveu de la Coordinadora

La Coordinadora per la Protecció de les Moles ha aplaudit l’aprovació del nou PORN del Túria que inclou la protecció de zones de gran valor ecològic i social com és el paratge natural de les Moles. En aquest sentit, la representant de la Coordinadora ha recordat que hui dia i tenint en compte el canvi climàtic és més important el que es deixa de fer que el que es fa. En referència als “projectes i infraestructures desmesurades que amenacen” el territori valencià.

Des de la Coordinadora per la Protecció de les Moles han llançat un missatge d’agraïment a totes aquelles persones que des de les institucions han treballat per a impedir la destrucció del paratge natural i han col·laborat en la protecció de les Moles. Una realitat que es materialitza 30 anys després de les primeres reivindicacions de protecció i 10 anys després que sorgira l’amenaça de la multinacional britànica. “Amb aquest govern hem trobat un interlocutor valent amb capacitat d’escoltar els moviments ciutadans que lluitem defensant el territori. Esperem que la valentia i determinació que han fet possible la protecció dels Moles, continue i el Consell agrane el pas altres projectes destructors del territori i innecessaris com les ampliacions del Port de València i el by-pass; la destrucció de la muntanyeta de Godella, el pla urbanístic que pretén acabar amb l’horta a Alboraia, Metrovacesa en Benimaclet, la CV-60 a la Safor o tants altres projectes desfasats i lligats al capital especulatiu i que es troben en les antípodes d’aportar solucions al problema del canvi climàtic. En la Coordinadora, també es mostren convençuts que les institucions valencianes buscaran una alternativa perquè la variant de Pedralba no atempte contra la integritat del Parc Natural del Túria, rebutjant l’antic projecte de la Diputació.

La portaveu de l’entitat conservacionista, Merche Cruz, ha felicitat a tota la ciutadania perquè la seua lluita, durant aquests últims anys, ha tingut com recompensa la recuperació d’aquest espai per al seu ús públic. I ha llançat un missatge esperançador per al futur: “independentment de les nostres idees polítiques, junts som més forts. La protecció de les Moles sota el paraigua del parc natural del Túria ha sigut possible gràcies a la nostra unió, convicció i perseverança davant uns enemics, la multinacional britànica i l’ajuntament de Paterna, que se’ns presentaven com un vertader Goliat disposat a arrasar-ho tot”.

En aquest sentit, Cruz demana responsabilitat als gestors públics perquè no continuen caiguent en la megalomania ni en la promoció d’infraestructures que “ni són necessàries, ni aporten absolutament res a la ciutadania. Estem davant un nou paradigma marcat per l’emergència climàtica, encara que alguns continuen ancorats en polítiques del passat”, ha sentenciat.