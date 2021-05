Llanos (VOX) després de rebutjar el Botànic eliminar el toc de queda: “Cal salvar vides, però també ocupacions”

Connect on Linked in

El Botànic ha rebutjat en bloc la iniciativa de VOX en la qual demanava eliminar el toc de queda i les restriccions per a poder salvar l’economia de la Comunitat Valenciana i l’ocupació, sempre que es respecten mesures sanitàries i sobre la base del marc legal constitucional. La proposta també ha comptat amb l’abstenció del PP i Ciutadans.



Tal com ha assenyalat el president i portaveu adjunt del Grup Parlamentari VOX Comunitat Valenciana, José María Llanos: “Espanya i la Comunitat Valenciana han de protegir-se, però no poden detindre’s. Una pandèmia no pot afonar ocupacions, economia, i llibertats. Cal salvar vides, sí, però també ocupacions.”



Així, ha explicat que VOX vol que els establiments hostalers, locals comercials i qualsevol altre tipus d’activitat puguen obrir conforme a l’horari i condicions de la seua llicència d’activitat, respectant òbviament les mesures d’ordenació de l’espai que puguen ser temporalment necessàries per a evitar aglomeracions i contactes estrets dins dels establiments, i en aplicació de les mesures de protecció sanitària personal.



No volem que s’imposen noves restriccions als drets fonamentals dels espanyols. És de sentit comú”.

José María Llanos ha criticat que Ximo Puig haja ampliat 15 dies més el toc de queda: “Ens diu que els bons resultats en les xifres de la incidència acumulada, de contagis, etc., són fruit d’aqueixes mesures, però no hi ha un sol informe que establisca la relació directament proporcional entre el toc de queda i els índexs generals de la pandèmia”.



Per al president i portaveu adjunt “si ens tenen tancats és raonable que hi haurà menys contagis, però amb totes les terribles conseqüències per a la llibertat dels ciutadans i per a l’economia de les famílies”.



Llanos ha recordat que “hui són exponencialment més altes les xifres de les cues de la fam, dels valencians en ERTO que en molts casos acabaran en ERE, d’autònoms que han cessat en la seua activitat, de persones en atur, d’empreses tancades… que les de la pandèmia. No pot ser pitjor el remei que la malaltia; no es pot sotmetre a la misèria a persones i famílies, amb restriccions i tancaments, sense compensacions suficients com sí han aplicat en altres països del nostre entorn”.



Així mateix, ha indicat que “no és un toc de queda el que salva vides, sinó una política seriosa i la confiança en el compliment estricte de la llei”. D’aquesta manera, ha advocat per mesures pedagògiques i per l’aplicació estricta de la llei.

La presidenta manté en el llibre de sessions l’insult a VOX de “mosca cojonera”



Llanos ha retret a Manuel Mata (PSOE) que mentisca després que aquest ha assegurat que VOX és negacionista: “Això és completament fals, VOX no és negacionista. VOX sempre ha defensat la llibertat”. Així mateix, li ha preguntat a Mata si creu en la llibertat i en la democràcia. “Vosté en què creu en les llibertats o a atacar als que pensen com vosté o els que no passen pel corró del PSPV? El PSPV que ja no és partit socialista, ni tan sols obrer ni tan sols espanyol”.



Llanos ha demanat a la presidenta de la mesa que es retire del llibre de sessions l’insult de Manuel Mata de “mosca cojonera del sistema” en referir-se a VOX. Plans ha exigit la seua retirada com sí que es va fer la setmana passada amb l’expressió “ximple útil” que va usar el diputat David García (VOX) en referir-se a Mónica Oltra, però la presidenta no ho ha fet i l’ha mantingut en l’acta.



“No podem permetre que el poder polític fique les seues urpes en la justícia”

Respecte a la PNL de Ciutadans en la qual demana la despolitización de la justícia, José María Llanos ha votat a favor en considerar que aquesta iniciativa “és de llei i és de justícia”.



“VOX aposta fermament per una reforma del Poder judicial per a una independència real del poder polític, proposant que la totalitat dels membres del Tribunal Suprem i Consell General del Poder Judicial siguen triats per concurs de mèrits per i entre els qui són part de la comunitat de la Justícia”.



José María Llanos ha recordat que “la nostra justícia està patint atacs gravíssims: “VOX sempre estarà del costat de la llibertat” i ha advocat perquè “el poder executiu no puga ficar les seues mans, o les seues urpes, en la justícia per a garantir una societat democràtica”.