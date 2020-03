Llibre Memorial Nacho Barberà

Connect on Linked in

El comité organitzador del Memorial Nacho Barberà ha iniciat els tràmits per a convertir-se en associació sense ànim de lucre per a canalitzar les donacions rebudes cap a l’institut d’investigació de la mort sobtada de la Fe. L’entitat té com a objectius donar a conéixer la mort sobtada i promoure accions per a recaptar fons per a la investigació. En dos anys s’han recaptat més de 46.000 € amb els quals l’IIS La Fe ha pogut contractar una biòloga que prosseguisca els estudis contra la mort sobtada. El president de la nova associació serà el pare de Nacho, Fernando Barberà i la seua mare, Carmen Expósito, la secretària. Actuarà com a vicepresident José Vicente Chirleu; tresorer, Juan Carlos Cuenca i vocal Inma Expósito.

En l’aspecte esportiu l’III Memorial es disputarà del 5 al 7 de juny en el camp de Venècia d’Alzira amb la presència dels cadets de l’Atlètic de Madrid, València, Llevant, UD Alzira, Selecció Valenciana, UD Carcaixent, Torrent CF i el col·legi Salgui. Paral·lelament es disputaran tornejos benjamí de primer i benjamí i prebenjamín de segon any.

El coronavirus també ha passat factura al Memorial ja que ahir es va decidir ajornar la representació de l’obra de teatre “Otelo. El Moro de Venècia” que s’anava a interpretar en l’institut José María Parra en l’III intercanvi de teatre Alzira-Socuéllamos el pròxim dia 21.